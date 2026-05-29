Miền Bắc mưa lớn, miền Trung còn nắng nóng trên 36°C

Ngày 29/5, nắng nóng giảm cường độ, thu hẹp phạm vi ở miền Trung, nhiệt độ cao nhất trên 36°C, miền Bắc mưa rào và dông rải rác nhưng tập trung lúc chiều tối, đêm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày 29/5, nắng nóng vẫn còn xảy ra tại các địa phương từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất 35-36°C, có nơi trên 36°C. Từ 30/5, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực này.

Ngày 29/5, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa lớn, tập trung chủ yếu lúc chiều tối, đêm.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kết thúc đợt nắng nóng "đổ lửa", trời mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15- 30mm, cục bộ mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Các nơi khác của cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, cục bộ mưa to trên 50mm, mưa chủ yếu xảy ra chiều và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/5/2026

TP Hà Nội mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Tây Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa dồn chủ yếu vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Phía Nam chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, phía Nam có nơi trên 36°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa xảy ra chủ yếu vào chiều tối và tối. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 33-36°C, phía Bắc có nơi trên 36°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-36°C, phía Nam 31-33°C.

Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Từ chiều tối, khu vực này có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

TP.HCM mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to, từ chiều tối có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.

Ngày 28/5, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C như trạm Yên Châu (Sơn La) 38,7°C; Hòa Bình (Phú Thọ) 37,2°C; Bảo Lạc (Cao Bằng) 38°C; Hữu Lũng (Lạng Sơn) 37,3°C; Láng (Hà Nội) 38°C; Nho Quan (Ninh Bình) 37,9°C. Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38°C, có nơi trên 39°C như trạm Con Cuông (Nghệ An) 39,3°C; Hương Khê (Hà Tĩnh) 39,2°C; Tuyên Hóa (Quảng Trị) 39,3°C... Mặc dù nắng nóng nhưng trong ngày 28/5, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông cục bộ. Lượng mưa từ 7h đến 20h ngày 28/5 có nơi trên 50mm như trạm Phùng Nguyên (Phú Thọ) 103,4mm; Từ Liêm (TP Hà Nội) 100,4mm; Văn Chấn (Lào Cai) 62mm; Hồi Xuân (Thanh Hóa) 66,6mm; Tam Đồng (Nghệ An) 59,2mm; Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 66,8mm… Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 13h đến 20h cùng ngày có nơi trên 30mm như trạm Hòn Đất (An Giang) 49,2mm; Đơn Dương (Lâm Đồng) 46,6mm; Châu Thành (Tây Ninh) 46mm; Bến Cát ( TP.HCM) 37,8mm; Vĩnh Hải (TP Cần Thơ) 35,4mm…