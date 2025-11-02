Miền Bắc giảm nhiệt sâu từ đêm nay, miền Trung mưa dữ dội

Dự báo từ đêm 2/11, không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến miền Bắc giảm nhiệt xuống còn 17-19 độ, vùng núi dưới 16 độ. Khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục hứng chịu mưa lớn dữ dội từ nay đến đêm 4/11.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết khoảng trưa và chiều nay, không khí lạnh sẽ tăng cường đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó liên tục tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Trung Trung Bộ.

Ngày hôm nay, khu vực Đông Bắc Bộ thời tiết mưa rải rác với nhiệt độ từ 20-23 độ, khu vực Tây Bắc Bộ từ 23-25 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm nay và ngày 3/11, miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rải rác, nền nhiệt giảm với nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa 17-19 độ, vùng núi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, vùng núi dưới 19 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 23-24 độ.

Miền Bắc tiếp tục rét trong những ngày tới.

Đêm 3/11 và ngày 4/11, trời rét hơn và tiếp tục có mưa với nhiệt độ thấp nhất ở Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa 16-18 độ, vùng núi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, vùng núi dưới 18 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, cao nhất 22-23 độ.

Dự báo từ khoảng 5/11 trời tiếp tục rét nhưng giảm mưa và nhiệt độ tăng dần. Từ khoảng 6/11, miền Bắc chỉ còn rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất có thể lên 26-27 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên miền Trung tiếp tục hứng chịu mưa dữ đội.

Dự báo từ sáng sớm ngày 2/11 đến sáng sớm ngày 4/11, Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục mưa phổ biến 300-500 mm, có nơi trên 750 mm.

Hà Tĩnh, Quảng Trị thời gian này mưa phổ biến 200-350 mm, có nơi trên 500 mm, phía nam tỉnh Nghệ An và phía tây Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm, có nơi trên 250 mm.

Ngoài ra, từ sáng sớm 2/11 đến hết ngày 2/11, phía đông tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80 mm, có nơi mưa trên 150 mm.

Ngày và đêm nay, phía tây tỉnh Gia Lai, khu vực Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ cũng có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30 mm, có nơi mưa to trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ trưa và chiều nay, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5 m. Khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5 m.