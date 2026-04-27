Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Theo chuyên gia, trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, miền Bắc đón không khí lạnh yếu gây mưa rào và dông, nhiệt độ giảm nhẹ.

Dự báo thời tiết cả nước 10 ngày tới

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, chiều và đêm hôm nay 27/4, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Ngoài ra, trong 24-48 giờ tới, mưa rào và dông cũng xuất hiện vài nơi tại Trung Trung Bộ nhưng lượng mưa không quá lớn. Trong đó, vùng núi phía Tây mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối.

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, trời tiếp tục mưa dông. Ảnh minh hoạ

Thời tiết các khu vực khác trên cả nước phổ biến mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong đó, Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36°C, có nơi trên 36°C; nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; cao nguyên Trung Bộ chiều tối và tối 28/4 mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 28/4 đến ngày 6/5, thời tiết trên cả nước có sự biến động khi miền Bắc chịu tác động của đợt không khí lạnh yếu khiến trời mưa dông, tuy nhiên hình thái này không kéo dài, khu vực này sẽ đón nắng nóng cục bộ. Miền Nam kết thúc đợt nắng nóng, mưa rào và dông tái diễn lúc chiều tối, đêm.

Theo chuyên gia, đêm 28-29/4, một đợt không khí lạnh yếu tràn về, Bắc Bộ giảm nhiệt, trời có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Ngày 30/4, mưa giảm về cường độ và phạm vi, còn xảy ra ở một vài nơi. Từ ngày 1-2/5, khu vực này trưa chiều trời nắng, thuận lợi để người dân đi lại, tham gia các hoạt động ngoài trời trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Từ 3/5, Bắc Bộ khả năng nắng nóng cục bộ.

Trong thời kỳ dự báo, Bắc Trung Bộ phổ biến mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối, đêm, trong đó, từ chiều tối 28-29/4 có mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng 3/5, nắng nóng có thể tái diễn cục bộ tại khu vực này.

Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 29-30/4.

Cao nguyên Trung Bộ từ 28/4-2/5 và Nam Bộ từ khoảng 30/4-2/5 xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, dồn chủ yếu vào chiều tối và tối, ngày nắng, có nơi nắng nóng, Nam Bộ nắng nóng đến 30/4.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Hôm nay 27/4, Hà Nội chiều và đêm có lúc có mưa. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 28-30°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, đầu thời kỳ dự báo Hà Nội có mưa dông nhưng đến cuối thời kỳ nắng nóng xuất hiện.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. Nguồn: NCHMF

Cụ thể, ngày mai 28/4, khu vực này duy trì hình thái thời tiết mưa rào và dông, nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ lên cao nhất 32°C, thấp nhất 26°C.

Ngày 29/4, đón không khí lạnh, Hà Nội giảm nhiệt, cao nhất còn 27°C, thấp nhất 23°C, trời mát mẻ nhưng nguy cơ xuất hiện mưa dông đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong hai ngày 30/4 và 1/5, khu vực này tạnh ráo trở lại, nhiệt độ cao nhất ngày tăng nhẹ lên 28-29°C, nhiệt độ thấp nhất tiếp tục giảm về mức 21°C.

Hai ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (2-3/5), nhiệt độ Hà Nội tăng nhanh trở lại, cao nhất 32-33°C, thấp nhất 23-25°C, trời có mây, không mưa. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn, khoảng 8-9°C.

Trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo, nhiệt độ khu vực này tiếp tục tăng lên cao nhất 34-35°C, nắng nóng xảy ra cục bộ, nhiệt độ thấp nhất cũng tăng lên mức 25-26°C.