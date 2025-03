Microsoft 'khai tử' Skype

Bộ Công an nhận bàn giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ TT&TT tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng từ Bộ TT&TT về Bộ Công an và ký kết Biên bản bàn giao chức năng bảo đảm an toàn thông tin cho Bộ Công an.