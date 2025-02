Bộ Công an nhận bàn giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ TT&TT tổ chức lễ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng từ Bộ TT&TT về Bộ Công an và ký kết Biên bản bàn giao chức năng bảo đảm an toàn thông tin cho Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long ký kết biên bản bàn giao chức năng an toàn thông tin giữa Bộ Công an và Bộ TT&TT. Ảnh: bocongan.gov.vn.

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long đồng chủ trì lễ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin mạng từ Bộ TT&TT về Bộ Công an.

Tại buổi lễ, trước sự chứng kiến của các đại biểu hai Bộ, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và Thứ trưởng Phạm Đức Long đã ký kết biên bản bàn giao chức năng an toàn thông tin giữa Bộ Công an và Bộ TT&TT.

Theo nội dung bàn giao chức năng nhiệm vụ, Bộ Công an tiếp nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn thông tin từ Bộ TT&TT, đặc biệt là việc tiếp nhận, giải quyết 10 thủ tục hành chính thuộc 3 dịch vụ công: Cấp phép, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; cấp phép, cấp lại giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng; cấp giấy chứng nhận tên định danh.

Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao báo cáo quá trình xây dựng biên bản bàn giao. Ảnh: bocongan.gov.vn.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ TT&TT thực hiện các khâu tiếp cận, chuẩn bị quy trình chuyển giao chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hồ sơ tài liệu, tài sản. Đồng thời, Bộ Công an cũng đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm bảo thực hiện ngay các nhiệm vụ sau khi được chuyển giao.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long khẳng định: Việc điều chuyển chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng về Bộ Công an là quyết định quan trọng của Chính phủ nhằm đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong công tác; nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Đức Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: bocongan.gov.vn.

Thứ trưởng Phạm Đức Long cũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, chức năng quản lý Nhà nước về an toàn thông tin mạng sẽ tiếp tục được phát huy.

Thứ trưởng Phạm Đức Long mong rằng các cán bộ công chức, viên chức của Bộ TT&TT khi chuyển sang Bộ Công an sẽ nhanh chóng thich nghi với môi trường mới, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, nỗ lực góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng cảm ơn sự phối hợp hết sức chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của Bộ TT&TT, trực tiếp là Thứ trưởng Phạm Đức Long, Cục An toàn thông tin; biểu dương Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã tích cực, khẩn trương trong thời gian ngắn hoàn thành khối lượng công việc rất lớn để phục vụ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin từ Bộ TT&TT về Bộ Công an theo đúng mục tiêu, yêu cầu kế hoạch đề ra.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: bocongan.gov.vn.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, từ ngày mai (1/3), Bộ Công an trực tiếp giao cho Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chính thức triển khai nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin.

Để nhiệm vụ được vận hành liên tục, không bị ngắt quãng, không để trống lĩnh vực, địa bàn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người dân, doanh nghiệp và việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về an toàn thông tin, Thứ trưởng đề nghị Bộ TT&TT (tới đây là Bộ KH&CN) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo đảm chính sách với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng bị tác động, ảnh hưởng do điều chuyển, sắp xếp chức năng, nhiệm vụ.

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và đơn vị chức năng của 2 Bộ thực hiện đầy đủ nội dung, trách nhiệm của các bên theo đúng biên bản bàn giao đã được lãnh đạo hai Bộ thống nhất, ký thông qua tại buổi lễ hôm nay.

Đồng thời, rà soát, đánh giá tổng thể việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật có sự trùng dẫm, giao thoa giữa công tác bảo đảm an ninh mạng và an toàn thông tin để kiến nghị phương án sửa đổi, bổ sung, hợp nhất theo đúng quy định, bảo đảm phù hợp yêu cầu của thực tiễn đặt ra hiện nay...