Thế giới

Micro chưa tắt hé lộ cuộc đối thoại bất ngờ giữa các nguyên thủ

  • Thứ năm, 4/9/2025 18:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Truyền hình trực tiếp của đài CCTV ghi lại cuộc trò chuyện riêng giữa tổng thống Nga và chủ tịch Trung Quốc về việc cấy ghép nội tạng và tuổi thọ của con người.

Putin, Tap Can Binh, bat tu, cay ghep noi tang anh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiến về phía lễ đài tại Quảng trường Thiên An Môn dự lễ duyệt binh, ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

Truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV ghi lại cảnh Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đi cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, dẫn đầu đoàn hơn 20 nhà lãnh đạo nước ngoài tiến về phía lễ đài trên Quảng trường Thiên An Môn.

CCTV đã bắt được tiếng phiên dịch viên của ông Putin nói bằng tiếng Trung: “Công nghệ sinh học đang liên tục phát triển. Nội tạng con người có thể được cấy ghép nhiều lần. Càng sống lâu, cơ thể càng trẻ ra, thậm chí có thể đạt tới sự bất tử”.

Sau đó, tiếng của ông Tập Cận Bình đáp lại: “Có người dự đoán trong thế kỷ này, con người có thể sống tới 150 tuổi”.

Ông Kim Jong Un đã cười và nhìn về phía hai nhà lãnh đạo, nhưng không rõ ông có được nghe dịch lại cuộc trò chuyện hay không.

Lãnh đạo Nga, Trung trao đổi bên lề lễ duyệt binh Truyền hình trực tiếp của đài CCTV ghi lại cảnh Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình thảo luận về vấn đề cấy ghép nội tạng và khả năng con người có thể sống đến 150 tuổi.

Khoảnh khắc này được truyền trực tiếp tới các phương tiện truyền thông khác, bao gồm cả các hãng thông tấn quốc tế AP, BBC và Reuters. CCTV cho biết buổi truyền hình trực tiếp sự kiện đạt 1,9 tỷ lượt xem trực tuyến và hơn 400 triệu lượt xem trên TV.

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trò chuyện về cấy ghép nội tạng.

Ông nói với báo giới ở Bắc Kinh: “Tôi nghĩ khi chúng tôi đi dự duyệt binh, Chủ tịch Tập đã nhắc đến điều đó. Các phương pháp hiện đại trong y tế cho phép nhân loại hy vọng tuổi thọ và chất lượng cuộc sống sẽ khác so với hiện nay, kể cả phẫu thuật thay thế nội tạng”.

Nguyễn An

