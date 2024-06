Michelin sắp trao sao cho khách sạn

Nhà hàng sao Michelin ở TP.HCM tiếp tục lọt top tốt nhất châu Á

0

Anan Saigon (quận 1, TP.HCM) tiếp tục góp mặt vào danh sách nhà hàng tốt nhất châu Á do 50 Best công bố. Đơn vị này rớt 8 hạng so với năm ngoái, giữ vị trí 48/50.