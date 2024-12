Metro số 1 TP.HCM tạm dừng chạy do mưa to kèm giông sét

Ban quản lý metro số 1 lý giải thời tiết xấu khiến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến kích hoạt, đơn vị phải dừng chạy để đưa tàu về ga, đảm bảo an toàn cho hành khách.

Metro số 1 vừa đi vào hoạt động từ ngày 22/12. Ảnh: Duy Hiệu.

Nhiều người dân đi tàu metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cho hay chiều tối hôm nay (27/12), đoàn tàu đang đi từ hướng Suối Tiên (TP Thủ Đức) đến Bến Thành (quận 1) khi đến ga ngầm Ba Son (quận 1) thì bất ngờ gặp sự cố về điện và dừng lại.

Chia sẻ với báo chí, Ban quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành) cho biết vào khoảng 17h25 ngày 27/12, thời tiết mưa to kèm giông lốc và sấm sét dẫn đến hệ thống bảo vệ an toàn điện toàn tuyến metro 1 được kích hoạt.

"Do đó, Ban quản lý Đường sắt đô thị và Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 đã quyết định tạm dừng lịch trình chạy tàu, đưa tàu về các nhà ga nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và song song đó tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống của tuyến. Nhân viên nhà ga đã trấn an và hướng dẫn hành khách di chuyển an toàn”, đơn vị vận hành chia sẻ.

Metro số 1 vừa gặp sự cố chiều tối 27/12. Ảnh: Facebook Phan Van Tho.

Do trong giai đoạn đầu vận hành, đơn vị này nhận thấy việc quyết định dừng và rà soát toàn bộ hệ thống theo quy trình nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối là cần thiết, tuy có ảnh hưởng, gây chậm trễ cho hành khách.

Sau kiểm tra và nhận thấy không có bất thường, các đơn vị liên quan đã quyết định cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại.

Trước đó, vào 18h30 ngày 26/12, người dân đi tàu metro số 1 cũng bất ngờ gặp tình trạng phải dừng lại khi đến ga ngầm Ba Son. Các đoàn tàu thuộc tuyến cùng lộ trình cũng ảnh hưởng và dừng tại các ga khác. Một số người dân phải ra khỏi tàu và đi đến các trạm xe buýt gần đó để tiếp tục di chuyển.

Ngay sau đó, đơn vị vận hành lý giải đoàn tàu metro số 1 bất ngờ dừng vì liên quan đến vấn đề tín hiệu, quy trình vận hành. Sau hơn 10 phút kiểm tra, bộ phận kỹ thuật của công ty và nhà thầu đã xử lý và cho phép đoàn tàu hoạt động trở lại.

Đại diện Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM khẳng định đây chỉ là sự cố nhỏ trong quá trình vận hành thử nghiệm. Việc tạm dừng hoạt động để kiểm tra kỹ thuật là cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách.

Kể từ khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22/12, tuyến metro số 1 đã vận chuyển gần 500.000 lượt khách trong 5 ngày đầu tiên. Đơn vị vận hành cũng cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình vận hành của tuyến metro số 1, đồng thời lắng nghe ý kiến phản hồi từ người dân để nâng cao chất lượng dịch vụ.