Metro số 1 TP.HCM cần điều kiện gì để chạy chính thức từ 22/12

TP.HCM đang chờ sự chấp thuận từ Hội đồng Thẩm định Nhà nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Đường sắt và C07 Bộ Công an để có thể khai thác tuyến metro số 1.

Trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây, UBND TP.HCM cho biết dự án Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đã đạt 100% khối lượng thi công.

Công trình cũng đã hoàn thành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy gói thầu CP1b (đoạn ngầm từ ga Nhà hát Thành phố đến ga Ba Son), vận hành thử nghiệm, đăng kiểm và dán tem kiểm định 17 đoàn tàu.

Trong thời gian này, Ban quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cho các hạng mục còn lại, cấp giấy chứng nhận an toàn hệ thống, cấp giấy phép môi trường và nghiệm thu hoàn thành dự án.

Để hoàn thành được các công việc này, UBND TP.HCM cho biết cần phải có sự phê duyệt, chấp thuận của 4 cơ quan.

Cụ thể, về đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, ngày 29/11, MAUR đã hoàn thiện các ý kiến và trình hồ sơ lên Cục Đường sắt Việt Nam. Theo đó, UBND TP kiến nghị Hội đồng thẩm định an toàn hệ thống do Cục Đường sắt chủ trì đẩy nhanh quá trình thẩm định để đưa dự án vào khai thác.

Mặt khác, ngày 22/11, MAUR đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án. TP cũng kiến nghị Hội đồng thẩm định của Bộ đẩy nhanh quá trình này.

Liên quan công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, đối với gói thầu CP1a (đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát Thành phố), Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (C07) thuộc Bộ Công an đã kiểm tra và có ý kiến khắc phục một số nội dung.

Trong khi đó, ở gói thầu CP2 (xây dựng đoạn trên cao và depot Long Bình), C07 đã thẩm duyệt công tác phòng cháy chữa cháy cho 11 nhà ga trên cao, depot, trạm biến áp Suối Tiên và trạm biến áp Rạch Chiếc. Trên cơ sở này, MAUR đã hoàn thiện nội dung báo cáo và kiến nghị C07 nghiệm thu cho các hạng mục của gói thầu CP2.

Do vậy, TP.HCM kiến nghị C07 nghiệm thu cho 11 nhà ga trên cao, depot, trạm biến áp Suối Tiên và trạm biến áp Rạch Chiếc của gói thầu CP2, đồng thời thẩm duyệt, nghiệm thu cho gói thầu CP1a.

Sau khi 3 bước trên được thông qua, Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên cũng cần được Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng (Hội đồng) chấp thuận nghiệm thu toàn bộ công trình, sau đó mới chính thức đi vào vận hành.

Cũng trong báo cáo này, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng xem xét, chỉ đạo Hội đồng quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các công tác liên quan đến nghiệm thu công trình nhằm thúc đẩy tiến độ.

Tuyến Metro số 1 với chiều dài gần 20 km được khởi công năm 2012 với tổng mức đầu tư khoảng 43.700 tỷ đồng . Tuyến bắt đầu từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (TP Thủ Đức), gồm 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án có tổng cộng 17 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu có thể chở 930 khách, bao gồm 147 khách ngồi và 783 khách đứng.

Theo lộ trình dự kiến, công tác cấp chứng nhận an toàn hệ thống cho dự án phải hoàn thành vào ngày 15/12; nghiệm thu toàn dự án vào 20/12 để khai thác thương mại từ ngày 22/12.