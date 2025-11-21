Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

TP.HCM bố trí 14 nhà ga Metro làm điểm tập kết hàng cứu trợ vùng lũ

  • Thứ sáu, 21/11/2025 22:12 (GMT+7)
  • 22 giờ trước

Đơn vị vận hành Metro số 1 TP.HCM mở 14 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại các nhà ga, ưu tiên quần áo và nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC1), đơn vị vận hành tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), thông báo phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức tiếp nhận và vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân miền Trung đang chịu thiệt hại do mưa lũ kéo dài.

Metro cuu tro lu TP.HCM anh 1

TP.HCM mở 14 điểm tiếp nhận hàng cứu trợ tại các nhà ga Metro, ưu tiên quần áo và nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng mưa lũ.

Theo đó, từ ngày 21/11, HURC1 bố trí 14 nhà ga Metro trên toàn tuyến làm điểm tập kết hàng cứu trợ. Người dân có thể mang quần áo, đồ dùng thiết yếu đến gửi từ 5h đến 22h các ngày trong tuần và đến 23h vào thứ bảy, chủ nhật. Đây được xem là giải pháp huy động nguồn lực nhanh chóng, thuận tiện, tận dụng hạ tầng metro để hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Đại diện HURC1 cho biết đơn vị ưu tiên tiếp nhận quần áo mới hoặc quần áo đã giặt sạch; các mặt hàng nhu yếu phẩm như mì gói, đồ hộp, gạo, nước uống, chăn mền, áo mưa… nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết tại khu vực chịu ngập nặng. Đơn vị cũng khuyến cáo người dân phân loại rõ ràng từng nhóm quần áo, kiểm tra hạn sử dụng và tình trạng bao bì của các sản phẩm trước khi gửi.

HURC1 cho biết hàng hóa quyên góp sẽ được phân bổ theo hai đợt. Đợt 1 được chuyển về điểm tập kết trung tâm trước 7h30 ngày 22/11; đợt 2 trước 7h30 ngày 24/11. Sau đó, toàn bộ hàng hóa sẽ được bàn giao cho hệ thống MTTQ để vận chuyển khẩn cấp ra miền Trung.

Việc mở rộng sử dụng các nhà ga Metro làm điểm quyên góp được kỳ vọng tạo điều kiện để người dân thành phố dễ dàng tham gia hoạt động thiện nguyện, góp phần chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng lũ.

Triều cường gây ngập nặng, người dân TP.HCM lội nước về nhà

Chiều tối 21/11, triều cường dâng cao gây ngập sâu ở các tuyến đường khu Nam TP.HCM. Nhiều người phải dắt xe, lội bộ về nhà trong giờ cao điểm tan tầm.

24:1444 hôm qua

Dự báo Biển Đông sắp đón bão số 15

Cuối tháng 11, Biển Đông có thể xuất hiện bão số 15, khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa nguy cơ tái diễn mưa lớn.

26:1571 hôm qua

Bộ Chính trị lập 5 đoàn công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập 5 đoàn công tác do các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra.

27:1599 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://vtcnews.vn/tp-hcm-bo-tri-14-nha-ga-metro-lam-diem-tap-ket-hang-cuu-tro-vung-lu-ar988751.html

Lương Ý/VTC News

Metro cứu trợ lũ TP.HCM TP.HCM Metro Lũ lịch sử TP.HCM cứu trợ

    Đọc tiếp

    Hai truc thang cua Trung doan Khong quan 917 tha hang cuu tro vung lu hinh anh

    Hai trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thả hàng cứu trợ vùng lũ

    20 phút trước 20:13 22/11/2025

    0

    Chiều 22/11, Đại tá Nguyễn Trường Toán - Chính ủy Trung đoàn 917 (Sư đoàn Không quân 370, Quân chủng Phòng không - Không quân) cho biết, hai tổ bay trực thăng của đơn vị vừa thực hiện thành công đợt thả hàng cứu trợ thiết yếu cho nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ trong những ngày qua.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý