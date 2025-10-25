Metro - cú hích hạ tầng mở đường cho những đô thị đáng sống

Metro đang trở thành biểu tượng của đô thị hiện đại, không chỉ giải bài toán giao thông mà còn mở rộng không gian sống, tạo nên cực phát triển mới tại các thành phố lớn.

Tại nhiều đô thị lớn ở châu Á, khi hệ thống metro được hoàn thiện, những khu vực từng xa trung tâm nhanh chóng thu hút dân cư, doanh nghiệp và hình thành các cực phát triển mới.

Những năm gần đây, cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM đều đặt kỳ vọng vào metro như lời giải cho bài toán giao thông và phát triển không gian đô thị. Dù mới ở giai đoạn đầu, hệ thống metro tại Việt Nam đang dần cho thấy sức ảnh hưởng tương tự.

Khác biệt khi có metro

Thực tế, sự xuất hiện của metro đem lại thay đổi rõ rệt diện mạo đô thị và giúp tăng giá trị bất động sản. Ở Hà Nội, tuyến metro Cát Linh - Hà Đông dài 13 km, vận hành từ cuối năm 2021, cùng tuyến metro số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội) giai đoạn 1 dài 8,5 km khai thác từ tháng 8/2024, đã thiết lập mặt bằng giá mới cho các dự án căn hộ dọc tuyến, có nơi tăng gấp đôi chỉ trong thời gian ngắn.

Cùng với đó, hoạt động thương mại, dịch vụ, bán lẻ cũng sôi động hơn nhờ lưu lượng người di chuyển dọc tuyến.

Tại TP.HCM, hiệu ứng tương tự đang diễn ra với tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Đây là tuyến metro đầu tiên của thành phố, có tổng chiều dài 19,7 km, kết nối trung tâm với khu đông.

Từ những tháng cuối năm ngoái, khi công trình bước vào giai đoạn hoàn thiện và vận hành thử nghiệm, giá căn hộ dọc tuyến ghi nhận mức tăng mạnh, trung bình 35-70% so với thời điểm mở bán, tùy vị trí.

Đáng chú ý, giá căn hộ tại một dự án nằm gần ga Thảo Điền đã tăng từ 40 triệu đồng/m2 (đầu năm 2024) lên mức 90-100 triệu đồng/m2 ở thời điểm hiện tại. Ngay cả những dự án cách tuyến 1-2 km cũng ghi nhận mức tăng gần gấp đôi.

Nhiều dự án hưởng lợi khi nằm gần metro số 1. Ảnh: Quỳnh Danh.

Giới đầu tư nhận định sự thay đổi này không chỉ phản ánh kỳ vọng về kết nối hạ tầng, mà còn cho thấy xu hướng dịch chuyển dân cư về khu vực có khả năng tiếp cận giao thông công cộng tốt hơn.

Giờ đây, metro dần trở thành phương tiện di chuyển quen thuộc của người dân, giúp rút ngắn thời gian đi lại, giảm áp lực giao thông và kết nối liền mạch các khu vực.

Hạ tầng đường sắt đô thị vì thế không chỉ là biểu tượng của phát triển hiện đại, mà còn là đòn bẩy đã được kiểm chứng trong việc tái cấu trúc không gian đô thị, gia tăng giá trị đất đai và thu hút đầu tư.

Metro mở lối cho Cần Giờ

TP.HCM đang hướng đến xây dựng hệ thống giao thông đồng bộ, đa tầng, trong đó metro đóng vai trò trung tâm. Đáng chú ý, tuyến metro tốc độ cao dự kiến có hướng tuyến từ khu vực trung tâm nối Cần Giờ do VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) đề xuất được xác định là một trong 10 dự án ưu tiên triển khai trước năm 2035.

Nằm ở phía đông nam TP.HCM, cách trung tâm khoảng 50 km, Cần Giờ sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Nhờ lợi thế tự nhiên, cảnh quan và quỹ đất rộng, nơi đây được đánh giá có tiềm năng trở thành đô thị sinh thái biển.

Với vận tốc dự kiến lên đến 350 km/h, tuyến đường này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Phú Mỹ Hưng đến Dự án Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (Vinhomes Green Paradise) chỉ còn khoảng 12 phút, đưa Cần Giờ từ khu vực “xa xôi” trở thành “cận trung tâm”.

Khi tuyến metro tốc độ cao hoàn thành, Cần Giờ được kỳ vọng sẽ không còn là vùng ven tách biệt, mà trở thành “hậu phương xanh” của đô thị trung tâm, vừa là điểm đến du lịch, vừa là nơi an cư chất lượng cao.

Giới chuyên gia nhận định với cú hích hạ tầng này, Cần Giờ có thể lặp lại “hiệu ứng gia tăng giá trị” tương tự những khu vực dọc các tuyến metro ở Hà Nội và TP.HCM.

Trong bức tranh phát triển đó, Vinhomes Green Paradise - dự án quy mô 2.870 ha khởi công từ tháng 4 - được xem là tâm điểm mới. Nằm giữa hai hệ sinh thái quý hiếm là rừng ngập mặn và biển Đông, dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị sinh thái thông minh, hướng đến cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo tồn môi trường.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise. Ảnh: CĐT.

Theo quy hoạch, dự án gồm nhiều hạng mục hiện đại như khu nghỉ dưỡng, tổ hợp vui chơi giải trí, biển hồ nhân tạo, sân golf, nhà hát… được vận hành theo định hướng phát triển bền vững ESG++.

Sau nửa năm khởi công, khu vực lấn biển đã biến thành đại công trường quy mô lớn. Nhiều tuyến đường nội khu đã trải nhựa, phần nền khu lấn biển cơ bản hình thành, hàng nghìn cây xanh đường kính lớn được vận chuyển về chuẩn bị trồng…

Chủ đầu tư cho biết giai đoạn 1 (đắp nền và chống xói lở) dự kiến hoàn tất trong tháng 11, đồng thời sẽ khởi công sân golf, nhà hát, khu vui chơi và khu nhà ở thấp tầng, với mục tiêu hoàn thiện trong vòng 12 tháng tới.

Công trường thi công nhộn nhịp tại Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sự hiện diện của Vingroup tại Cần Giờ không chỉ đón đầu làn sóng hạ tầng hướng biển mà còn góp phần kiến tạo đô thị sinh thái biển đầu tiên của TP.HCM, nơi hội tụ cả giá trị sống, nghỉ dưỡng và đầu tư. Dự án được kỳ vọng sẽ chuyển hóa Cần Giờ từ vùng ven thành khu vực phát triển chất lượng cao, thúc đẩy bất động sản, du lịch và kinh tế biển của thành phố.

Giới chuyên gia nhìn nhận metro là một trong những yếu tố hạ tầng thúc đẩy quan trọng, song sự phát triển bền vững của một đô thị còn đến từ chất lượng tiện ích, dịch vụ và năng lực vận hành. Với kinh nghiệm kiến tạo hàng loạt khu đô thị kiểu mẫu trên cả nước, Vingroup được kỳ vọng sẽ mang đến cho Cần Giờ một diện mạo hoàn toàn mới, vừa hiện đại, vừa gìn giữ giá trị sinh thái đặc trưng.