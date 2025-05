Metro Cát Linh - Hà Đông lại gặp sự cố, phải dừng tàu đúng giờ tan tầm

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản làm Người phát ngôn Bộ Công an từ 1/6

Ngày 30/5, Bộ Công an thông báo về việc Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, sẽ đảm nhiệm vai trò Người phát ngôn Bộ Công an kể từ ngày 1/6.