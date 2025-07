Messi xem xét rời Inter Miami

Hợp đồng hiện tại của Messi với Inter Miami sẽ hết hạn vào cuối năm 2025. Theo thông tin từ nhà báo Esteban Edul, chân sút huyền thoại có thể không gia hạn hợp đồng với đội bóng MLS sau thời gian này. Hợp đồng mà anh ký khi gia nhập đội bóng vào năm 2023 có điều khoản cho phép gia hạn thêm 12 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa được kích hoạt.

Edul cho biết, Messi đang cân nhắc việc thi đấu tại một giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn trong 6 tháng cuối trước khi Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu World Cup. Hiện tại, các cuộc đàm phán với Inter Miami đã bị tạm dừng.

Trong khi đó, nguồn tin từ Inter Miami đã tiết lộ với nhà báo Fabrizio Romano rằng: "Leo vẫn đang có hợp đồng tới cuối năm 2025. Thực tế là cả hai bên đều mong muốn tiếp tục mối gắn kết này. Những thủ tục cần thiết đang được thực hiện. Mọi thứ đang diễn ra tích cực".

Trước đó, nhà báo Guillem Balague cũng chia sẻ với BBC rằng "gia đình Messi đang cảm thấy hạnh phúc tại Mỹ". Điều này có thể là dấu hiệu cho thấy M10 có thể tiếp tục ở lại quốc gia này thêm một năm, cho đến khi World Cup 2026 khởi tranh.

Ông Balague phân tích: "Liệu Messi có cam kết tương lai với Inter Miami không? Sau hai năm không hạnh phúc tại Paris, gia đình Messi đang ở một nơi tốt đẹp tại Miami. Nếu cả gia đình hạnh phúc, thì Messi cũng vậy".

Đội trưởng đội tuyển Argentina cùng Inter Miami vừa phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước PSG ở vòng 16 đội FIFA Club World Cup 2025™. Điều này dễ khiến Messi suy nghĩ lại về tương lai của mình.

