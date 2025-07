Brentford gửi tối hậu thư đến Man United

Dù Mbeumo được cho là đã "gật đầu" với viễn cảnh khoác áo “Quỷ đỏ”, đội bóng chủ quản khẳng định sẽ không để anh ra đi nếu không nhận đủ mức phí như mong muốn. Theo truyền thông Anh, lời đề nghị gần nhất của MU trị giá khoảng 55 triệu bảng kèm phụ phí.

Tuy nhiên, Brentford muốn nhận được nhiều hơn con số 62,5 triệu bảng mà đội chủ sân Old Trafford từng chi để chiêu mộ Matheus Cunha từ Wolves. Đối với đội bóng phía Tây London, Mbeumo là tài sản không thể bán rẻ.

Giám đốc bóng đá Phil Giles tuyên bố dứt khoát: “Cậu ấy ghi 20 bàn ở Premier League mùa trước. Chúng tôi biết sẽ có nhiều CLB quan tâm và điều đó đang xảy ra. Bryan có những kế hoạch riêng cho tương lai - điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng nếu muốn sở hữu cậu ấy, đề nghị phải thật sự xứng đáng về mặt tài chính”.

Dù mở cửa cho khả năng bán Mbeumo, Giles không loại trừ khả năng giữ chân cầu thủ này ở lại Brentford thêm một mùa giải: “Nếu Bryan vẫn còn ở đây mùa tới, chúng tôi cũng rất vui. Thành thật mà nói, điều đó còn giúp tôi đỡ đau đầu hơn nhiều”.

Trong bối cảnh HLV Thomas Frank chia tay để gia nhập Tottenham cùng 4 trợ lý, đội trưởng Christian Norgaard cũng sắp cập bến Arsenal với mức phí 15 triệu bảng, Brentford vẫn giữ sự bình tĩnh hiếm thấy. Ban lãnh đạo đội bóng cho rằng việc bị "hút máu" không phải là điều đáng lo, mà ngược lại, là dấu hiệu cho thấy họ đang đi đúng hướng.

“Chúng tôi không cảm thấy bị tấn công. Ngược lại, khi cầu thủ của bạn được nhiều đội bóng lớn quan tâm, đó là một tín hiệu tích cực”, Giles nhấn mạnh trong buổi ra mắt tân HLV trưởng Keith Andrews.

Vị giám đốc bóng đá cũng khẳng định triết lý hoạt động của Brentford là biết cách bán người đúng thời điểm và sẵn sàng trao cơ hội cho các cầu thủ tiềm năng khác. Những ví dụ điển hình như: Maupay - Watkins - Toney - Mbeumo - Wissa là minh chứng cho chuỗi kế thừa hợp lý của đội bóng này.

Thông điệp của Brentford gửi đến Man United là rất rõ ràng: Mbeumo không phải để mặc cả. Nếu MU thực sự muốn có tiền đạo người Cameroon, họ sẽ phải chồng đủ tiền. Còn nếu không, Brentford sẵn sàng giữ ngôi sao này ở lại và tiếp tục xây dựng theo cách - bền vững và không phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào.

