Messi vào top 3 đề cử The Best dù không tính World Cup

Lionel Messi có mặt trong top 3 ứng viên cho giải thưởng Cầu thủ hay nhất năm của FIFA.

Top 3 đề cử cho The Best 2023.

Tối 14/12, FIFA công bố top 3 đề cử cho giải The Best gồm Erling Haaland, Lionel Messi và Kylian Mbappe. Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã gây tranh cãi từ khi điền tên Messi vào top 12 đề cử, bởi giải thưởng The Best không tính màn trình diễn tại World Cup 2022.

Trong khoảng thời gian từ 19/12/2022 đến 20/8/2023, Messi ghi 26 bàn, kiến tạo 12 lần, giành chức vô địch Ligue 1 cùng PSG, sau đó tiếp tục nâng cao cúp vô địch Bắc - Trung Mỹ cùng Inter Miami. Về giải thưởng cá nhân, Messi giành giải Vua kiến tạo tại Ligue 1 mùa trước và là cầu thủ hay nhất Cúp Liên đoàn Bắc - Trung Mỹ.

Trên mạng xã hội, CĐV bày tỏ sự không hài lòng khi FIFA loại nhiều cái tên có màn trình diễn tốt trong thời gian được xét để trao giải như Ilkay Gundogan, Bernardo Silva hay Kevin De Bruyne. Bộ đôi này đóng vai trò quan trọng giúp Man City giành cú ăn ba lịch sử, thậm chí tầm ảnh hưởng của họ còn lớn hơn cả Haaland tại sân Etihad.

Khác với Quả bóng vàng, The Best sẽ được bầu chọn dựa trên lá phiếu từ các huấn luyện viên, thủ quân đội tuyển quốc gia và một số nhà báo từ các liên đoàn cùng lá phiếu từ người hâm mộ. Mỗi nhóm phiếu bầu sẽ có tỷ trọng tương đương. Cuộc bỏ phiếu bắt đầu từ ngày 14/9/2023 đến 6/10/2023.

Trong lịch sử, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski đều hai lần đoạt giải, lần còn lại thuộc về Luka Modric. Năm ngoái, Messi đã nhận giải nhờ giúp tuyển Argentina vô địch World Cup.