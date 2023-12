Thấy gì khi MU, Newcastle bị loại khỏi Champions League

Champions League khốc liệt, song là thước đo bản lĩnh của một đội bóng lớn. Ở đó, MU với hàng loạt vấn đề, còn Newcastle thiếu kinh nghiệm đã cúi đầu rời giải ở vị trí bét bảng, thậm chí không có suất xuống Europa League.

Thất bại của "Quỷ đỏ" và Chích chòe đồng nghĩa lần đầu kể từ mùa 2011/12, bóng đá Anh chỉ còn hai đại diện tại vòng 1/8.

Với MU, niềm tự hào và "dòng máu quỷ" tắt ngúm. Họ cúi đầu rời giải với vị trí bét bảng. Hành trình của thầy trò HLV Erik ten Hag bắt đầu bằng thất bại trước Bayern Munich vào tháng 9 và kết thúc bằng một thất bại khác trước nhà vô địch Bundesliga.

Một đội thủng lưới 15 bàn sau 6 trận vòng bảng không xứng đáng đi tiếp. MU không còn nằm trong số tinh hoa ở châu Âu trong một thời gian dài. Bảng đấu của MU không thể gọi là "tử thần", song họ gây thất vọng lớn.

MU đôi khi tự đặt mình ngang hàng với Bayern và Real Madrid, nhưng khoảng cách giờ quá xa vời. Bayern lúc nào cũng vượt qua vòng bảng Champions League kể từ mùa 2008/09. Tính liên tục của Real Madrid thậm chí còn kéo dài hơn, từ mùa 1997/98 đến nay.

Trong khi đó, đội chủ sân Old Trafford bị loại ngay từ vòng bảng 4 trong 9 mùa gần nhất. Cần biết rằng họ không vượt qua được vòng tứ kết trong hơn một thập kỷ.

Việc tìm ra điểm tích cực của MU ở Champions League mùa này chẳng khác nào "mò kim đáy bể". Đại diện thành Manchester cần chiến thắng, nhưng không thể hiện được khát khao. Họ thực hiện đúng một cú sút trúng đích trước Bayern. "Hùm xám" chơi thong dong cũng đủ đả bại đội chủ nhà.

Khi người hâm mộ trông đợi vào một đêm lịch sử khác trước Bayern, những gì họ nhận về là một sự mỉa mai. Câu hát "Bóng đá sắp về nhà" vang lên từ CĐV đội khách chẳng khác nào sự sỉ nhục. Bởi bài hát này vốn được người Anh dùng mỗi khi họ có cơ hội vô địch một giải đấu lớn.

Từng là một trong những đội bóng mạnh nhất lục địa, MU giờ không khác nào "kẻ lót đường" mỗi khi bước ra sân chơi dành cho những đội ưu tú nhất.

Cũng bị loại giống MU với vị trí bét bảng và chỉ giành duy nhất 1 trận thắng, song cách Newcastle rời giải đáng được khích lệ. Họ mới trở lại Champions League sau 20 năm vắng bóng và lại rơi ngay vào bảng "tử thần".

Ít nhất Newcastle không để lại hình ảnh bạc nhược như MU. Họ cũng có những trận đấu rất hay, điển hình như màn hủy diệt PSG 4-1. Nhưng bóng đá Champions League thật sự khốc liệt. Kết thúc vòng bảng, chiến thắng trước PSG hóa ra lại là trận thắng duy nhất của Newcastle.

Những thất bại trên sân nhà trước Borussia Dortmund và AC Milan khiến họ rơi xuống vực sâu và bị loại khỏi giải đấu. Màn trình diễn của Newcastle không tồi, song thiếu một chút bản lĩnh để đi tiếp.

Sự ngây thơ khiến Newcastle phải trả giá, cả với tư cách là tân binh giải đấu lẫn những cầu thủ thiếu kinh nghiệm so với đối thủ cùng bảng. Newcastle cho cảm giác rất gần với suất đi tiếp, cuối cùng lại rất xa.

Đó chắc chắn là một quá trình học hỏi. Newcastle cần những thất bại như vậy để trưởng thành hơn và có sự trang bị tốt hơn cho những mùa giải sau này.

Champions League không có chỗ cho những kẻ học việc. Bayern và Real Madrid hầu như cầm chắc tấm vé vào vòng knock-out trước khi giải đấu khởi tranh. Man City là đương kim vô địch và chưa bao giờ dừng bước ở vòng bảng kể từ khi Pep Guardiola lên nắm quyền.

PSG, Dortmund, Barcelona, Atletico Madrid, PSG, Napoli hay Inter Milan đều là những gương mặt quen thuộc ở vòng đấu loại trực tiếp Champions League nhiều năm qua.

Arsenal có thể coi là tân binh sau 6 mùa vắng bóng. Tuy nhiên, "Pháo thủ" là đội có thực lực khi xây dựng lối chơi rõ ràng, qua đó phát triển mạnh mẽ trong 2 mùa giải qua. Bảng đấu của họ cũng không quá khó nhằn.

Người ta trông đợi cuộc chiến của những gã khổng lồ tại vòng sau. Tuy nhiên, cuộc chơi chắc hẳn thiếu dư vị nếu không có những đội bóng bị đánh giá thấp nhưng sở hữu lối chơi cực kỳ khó chịu như Lazio, Porto, PSV hay Real Sociedad.

Các nền bóng đá Đức, Anh, Tây Ban Nha đều có đại diện giành tấm vé sớm vào vòng knock-out. Thực tế với lực lượng và tài chính vượt trội, Champions League ngày càng phân hóa khi hành trình của những Real Madrid, Bayern, Man City không khác nào những cuộc dạo chơi nhẹ nhàng.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.