Messi vẫn được tung hô

Nhà ĐKVĐ châu Âu dễ dàng đánh bại đại diện MLS với tỷ số 4-0, khép lại hành trình đầy tranh cãi của đội bóng Mỹ tại giải đấu này. Trận đấu diễn ra chỉ 5 ngày sau sinh nhật lần thứ 38 của Messi. PSG chính là đội bóng cũ của El Pulga, nhưng lần này họ không hề nương tay khi chơi lấn lướt từ đầu đến cuối trên sân Atlanta.

Inter Miami giành vé vào vòng knock-out nhờ thắng Porto, hòa Palmeiras và Al Ahly để xếp nhì bảng A. Đáng chú ý, việc Inter Miami được mời dự FIFA Club World Cup 2025™ tạo nên không ít tranh cãi ở giải đấu lần này. Tuy vậy, hầu hết người hâm mộ vẫn thích thú với màn trình diễn của Leo.

Ngay cả trong thất bại nặng nề trước PSG, nhiều fan vẫn tìm cách bào chữa cho Messi, chia sẻ trên mạng xã hội những quan điểm quen thuộc. "Messi vẫn biết cách tạo ra khác biệt. Nếu có thêm 2-3 vệ tinh chất lượng, Inter Miami mạnh hơn gấp 10 lần", một CĐV bình luận trên X.

Một người khác mỉa mai: "Ước gì họ ký với những cầu thủ giỏi thay vì mấy ông bạn thân của Messi. Hàng công bị đẩy đi trước kia còn hay hơn Suarez bây giờ gấp chục lần".

Có người thậm chí khuyên Messi trở lại châu Âu: "Anh ấy chơi vẫn đỉnh, thua 0-4 mà vẫn nổi bật. Tốt nhất là quay lại châu Âu đá tiếp".

Những bình luận như vậy càng nhấn mạnh thực tế Messi vẫn chơi tốt ở tuổi 38 nhưng Inter Miami rõ ràng không đủ tầm để tiến xa. Trận này, Joao Neves lập cú đúp, một bàn phản lưới và pha lập công của Achraf Hakimi ở phút bù giờ nhấn chìm hoàn toàn thầy trò Javier Mascherano.

Hạ Inter Miami, PSG sẽ chạm trán Bayern Munich tại tứ kết FIFA Club World Cup 2025™.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.