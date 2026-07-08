Messi và đồng đội tái hiện màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở

Trong lịch sử World Cup, hiếm thấy một màn lội ngược dòng nào khi đã bị dẫn trước hai bàn. Tuy nhiên, Argentina và Bỉ đã viết nên một câu chuyện khác.

Cầu thủ Lionel Messi sau trận đấu với Ai Cập.

Rạng sáng ngày 8/7, trong hơn hai giờ đồng hồ nghẹt thở trên sân, đội tuyển Argentina có một cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục tại World Cup 2026. Bị Ai Cập dẫn trước 2-0 cho tới tận phút 79, nhà đương kim vô địch tưởng như đã đứng trước cánh cửa bị loại. Thế nhưng, trong quãng thời gian còn lại của trận đấu cùng những phút bù giờ, đại diện Nam Mỹ liên tiếp "đốt lưới" Ai Cập để giành chiến thắng 3-2.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Messi gục xuống sân cỏ trong nước mắt. Đó là khoảnh khắc giải tỏa của một thủ lĩnh đã chứng kiến đội bóng của mình đi qua ranh giới mong manh giữa thất bại và chiến thắng. Cuộc lội ngược dòng ấy thêm một lần khẳng định rằng ở World Cup, mọi kịch bản đều có thể xảy ra cho đến giây cuối cùng.

Cuốn sách Fifty Great World Cup Matches: ... and Why You Should Watch Them!. Ảnh. Amazon.

Màn rượt đuổi tỷ số của Messi và các đồng đội khiến nhiều người nhớ đến một trong những cuộc lội ngược dòng nổi tiếng nhất lịch sử World Cup hiện đại, khi Bỉ đánh bại Nhật Bản ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Trong cuốn Fifty Great World Cup Matches: ... and Why You Should Watch Them! (Tạm dịch: 50 trận đấu World Cup hay nhất và lý do nên xem chúng), tác giả Dominic Hougham kể lại rằng Nhật Bản chỉ cần bảy phút đầu hiệp hai để tạo nên cú sốc khi Genki Haraguchi và Takashi Inui liên tiếp ghi bàn, đưa đại diện châu Á dẫn trước 2-0.

Trước nguy cơ bị loại, huấn luyện viên Roberto Martínez thực hiện hai sự thay đổi người mang tính bước ngoặt khi tung Marouane Fellaini và Nacer Chadli vào sân. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của Jan Vertonghen mở đầu cho cuộc phản công dữ dội, Fellaini đánh đầu gỡ hòa trước khi Chadli kết thúc pha phản công thần tốc ở phút bù giờ thứ tư để hoàn tất chiến thắng 3-2.

"Đây là màn ngược dòng hiếm có, bởi Bỉ trở thành đội đầu tiên sau 52 năm thắng một trận đấu loại trực tiếp World Cup dù từng bị dẫn hai bàn trong thời gian thi đấu chính thức, kể từ khi Bồ Đào Nha lật ngược thế cờ trước CHDCND Triều Tiên năm 1966", trích từ nhận định của tác giả Dominic Hougham. Argentina trước Ai Cập cũng đi theo một kịch bản tương tự, bị dẫn hai bàn sâu trong hiệp hai, rồi ghi liền ba bàn để giữ lại giấc mơ vô địch.

Nếu chiến thắng của Bỉ được xem là một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ của World Cup thế kỷ XXI, lịch sử Argentina cũng từng gắn với một cuộc rượt đuổi tỷ số kinh điển. Trong cuốn The Complete Book of the World Cup (Tạm dịch: Cẩm nang World Cup), tác giả Cris Freddi khi viết về trận chung kết World Cup 1986 giữa Argentina và Tây Đức đã mô tả thời điểm đội tuyển Tây Đức gỡ từ 0-2 lên 2-2 là lúc họ bị cuốn theo cảm xúc của màn trở lại, dâng đội hình lên thay vì hướng tới hiệp phụ.

Chính quyết định ấy mở ra khoảng trống để Diego Maradona tung đường chuyền quyết định cho Jorge Burruchaga ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2. "Người Đức đã cảm thấy họ đánh mất trận đấu ngay ở khoảnh khắc ấy, bởi sự hưng phấn sau màn gỡ hòa khiến họ quên mất sự sắc bén của Maradona trong những pha phản công", trích từ The Complete Book of the World Cup.

Đây là một trong những trận chung kết giàu cảm xúc của lịch sử World Cup. Cuộc lội ngược dòng suýt hoàn hảo của Tây Đức cuối cùng bị chặn đứng bởi khoảnh khắc thiên tài của số 10 Argentina. Hơn 40 năm sau, các cầu thủ xứ sở tango đã nối dài tinh thần chiến đấu này. Điều đáng chú ý là trong cả hai thời kỳ, Argentina đều sở hữu một thủ lĩnh đủ bình tĩnh để giữ nhịp cho toàn đội giữa sức ép khổng lồ, chờ đợi đúng khoảnh khắc tung ra đòn quyết định.