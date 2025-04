Messi tỏ thái độ khi vệ sĩ bị cấm đến sân

Theo Athletic, ban tổ chức MLS khẳng định không thay đổi chính sách nào liên quan đến đội ngũ an ninh của các đội dự giải. Nhiều CLB cũng sắp xếp lực lượng bảo vệ xung quanh đường biên tương tự Inter Miami.

Chính ban lãnh đạo của Inter Miami đã quyết định không cho phép vệ sĩ của Messi đứng ngoài đường biên trong thời gian tới.

Ngay khi nhận tin, Messi tỏ ra không hài lòng. Nguồn tin cho biết: "Messi và Cheuko đều rất thất vọng. [Cheuko] luôn chỉ trích các nhân viên bảo vệ khác tại MLS. Cheuko cho rằng nếu họ làm tốt công việc của mình, anh ấy sẽ không cần phải có mặt".

Trong cuộc phỏng vấn hôm 31/3, Cheuko chia sẻ rằng trong suốt 20 tháng làm việc tại MLS, anh đã chứng kiến đến 16 sự cố liên quan đến việc cổ động viên lao vào sân. Theo Cheuko, điều này phản ánh vấn đề an ninh nghiêm trọng tại các sân bóng ở MLS.

Trước đó, Cheuko đã làm việc 7 năm tại Ligue 1 và Champions League mà chỉ gặp 6 trường hợp cổ động viên xâm phạm.

Ở mùa giải trước, nhiều cổ động viên quá khích đã chạy vào sân để được gặp Messi. Cheuko buộc phải đứng ngoài đường biên để can thiệp kịp thời, ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra với M10. Đến mùa này, mọi thứ dường như đã được cải thiện.

Messi và Cheuko có quan hệ thân thiết. Độ nhận diện của Cheuko cũng tăng lên nhanh chóng khi làm việc cho M10. Một cổ động viên bình luận: "Tôi không nhớ hết tên cầu thủ Inter Miami, nhưng chắc chắn biết Cheuko".

Cheuko thừa nhận mối quan hệ thân thiết với Messi vào năm ngoái: "Messi không chỉ coi tôi là vệ sĩ mà còn là bạn. Chúng tôi trò chuyện, cười đùa và tìm hiểu tính cách của nhau. Anh ấy luôn mời tôi ăn trưa và đối xử tốt với tôi".

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.