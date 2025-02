Messi sắp tạo thêm trận cầu lịch sử

Sau khi đánh bại Sporting KC với tổng tỷ số 4-1 tại CONCACAF Champions Cup, Inter Miami sẽ đối đầu với Cavalier SC của Jamaica ở vòng 16 đội. Trận đấu lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 6/3 tại Miami, Mỹ. Trận lượt về dự kiến diễn ra sau đó một tuần tại Kingston, Jamaica.

Người hâm mộ Jamaica đang rất phấn khích trước viễn cảnh Messi đến quốc gia này thi đấu lần đầu tiên trong sự nghiệp. Siêu sao người Argentina đã tạo cơn sốt ngay cả khi chưa đặt chân đến quốc gia này. Vé cho trận đấu đã được bán hết chỉ trong vòng 30 phút, ngay sau khi Inter Miami chính thức giành quyền đi tiếp.

Để đáp ứng nhu cầu khán giả, Cavalier SC quyết định chuyển trận đấu đến Sân vận động Quốc gia, có sức chứa lên tới 35.000 chỗ ngồi, thay vì sân vận động cũ chỉ có 3.000 chỗ. Đây được xem là một trong những trận cầu lịch sử mà quốc gia từng chứng kiến.

Sự xuất hiện của Messi cũng được cho là một sự kiện hiếm có đối với Jamaica, quốc gia ít khi được đón những ngôi sao tầm cỡ đến thi đấu.

Kể từ khi đến Mỹ thi đấu, Messi luôn tạo ra sức hút rất lớn mỗi khi anh ra sân. Các sân vận động tại giải MLS luôn kín chỗ mỗi khi Inter Miami thi đấu. Theo Joe Pompliano, chuyên gia phân tích kinh doanh thể thao, Messi đã tạo ra giá trị lớn cho CLB Inter Miami, với doanh thu hàng năm tăng đến 245%, trong khi giá trị đội bóng đã tăng 100% kể từ năm 2023.

Sự có mặt của Messi giúp người hâm mộ Mỹ kéo đến sân xem bóng đá ngày càng nhiều. Không còn là hiệu ứng ban đầu, điều này dần trở thành thói quen mới với người xem bóng đá tại Mỹ.

Theo Opta, MLS mùa 2024 ghi nhận hơn 12,1 triệu người hâm mộ đến sân xem các trận đấu, bao gồm cả các trận ở vòng play-off. Số lượng này chỉ đứng sau Premier League về tổng số khán giả đến sân (14,6 triệu người).

