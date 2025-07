Messi phá kỷ lục của Ronaldo

Trong trận này, Messi giành giải Cầu thủ hay nhất trên sân với 2 bàn và 1 kiến tạo. Với cú đúp này, Messi nâng tổng số bàn thắng của mình tại MLS 2025 lên con số 18, dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới của giải đấu.

M10 còn vượt qua một kỷ lục mà Cristiano Ronaldo đang giữ. Cụ thể, Messi cán mốc 764 bàn thắng trong sự nghiệp mà không bao gồm các quả phạt đền. Thành tích này vượt qua CR7, người có 763 bàn. Đáng chú ý, Messi làm được điều này với 167 trận đấu ít hơn đối thủ.

Siêu sao người Argentina cũng ghi nhận bàn thứ 874 trong sự nghiệp thi đấu ở cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Ở thống kê này, Messi vẫn thua kém Ronaldo (938 bàn).

Tại MLS, Messi liên tiếp tạo những cột mốc ấn tượng. Hôm 15/7, cựu sao PSG và Barcelona được trang chủ MLS ghi nhận là cầu thủ duy nhất còn thi đấu có 10 lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất tuần. Kỷ lục trước đó được nắm giữ bởi Josef Martinez (9 lần nhận giải).

Trong mùa giải này, Messi còn chinh phục thêm thành tích ấn tượng là lập cú đúp trong 5 trận đấu liên tiếp.

Thắng lợi trước New York Red Bulls giúp Inter Miami còn nguyên cơ hội bảo vệ ngôi vô địch miền Đông MLS khi có 41 điểm, kém đội đầu bảng Philadelphia Union 8 điểm nhưng còn trong tay 3 trận chưa đấu.

