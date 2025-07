Đoạn kết buồn của Rashford

Carrington hai tuần qua giống như một vở kịch bi hài. Ruben Amorim vừa lái xe rời sân tập của Manchester United, ngay sau đó Marcus Rashford lại xuất hiện. Hình ảnh ấy phản ánh rõ ràng tình cảnh của ngôi sao người Anh: bị gạt sang bên lề, cô lập và trở thành gương mặt lớn nhất trong “nhóm bị bỏ rơi” của đội bóng.

Thật khó tin rằng câu chuyện Rashford và MU lại kết thúc theo cách này. Từng được coi là biểu tượng mới của “Quỷ đỏ”, Rashford giờ đây đứng ngoài mọi kế hoạch của Amorim.

Mối quan hệ giữa hai người vốn đã rạn nứt từ lâu, khi Rashford tuyên bố vào tháng 12 rằng anh “sẵn sàng cho thử thách mới” chỉ vài ngày sau lần ra sân cuối cùng cho CLB. Đỉnh điểm là khi Amorim công khai tuyên bố hồi tháng 1 rằng ông “thà chọn HLV thủ môn 63 tuổi còn hơn để Rashford đá chính”.

Bản hợp đồng cho mượn tới Aston Villa khi đó là lối thoát tạm thời cho tất cả. Rashford chơi không tệ tại Midlands, chứng minh bản thân và được gọi trở lại tuyển Anh dưới thời HLV Thomas Tuchel. Nhưng trái tim anh vẫn hướng về Barcelona - bến đỗ mà bản thân luôn khao khát.

Mùa hè này, Rashford trở lại Carrington sau kỳ tập huấn riêng ở Marbella. Sự hiện diện của anh lập tức tạo ra bầu không khí gượng gạo. Thông điệp từ Manchester United cũng rõ ràng: dù Rashford sẵn sàng tập luyện, anh vẫn nằm trong danh sách năm cầu thủ không còn được tập cùng đội một.

Câu chuyện “tránh mặt” Amorim bằng những buổi tập ngoài giờ chẳng khác nào trò trốn tìm, cho thấy tương lai giữa đôi bên đã chấm hết.

Điều nghịch lý là Manchester United đang chi 130 triệu bảng cho Matheus Cunha và Bryan Mbeumo, trong khi Rashford, Garnacho, Sancho và Antony - bốn cái tên từng có giá trị tổng cộng 330 triệu bảng - lại bị đẩy ra rìa. Đặc biệt với Rashford, đây là một sự sa sút khó chấp nhận. Anh từng là “viên ngọc” của học viện, là niềm tự hào của CĐV và đang hưởng mức lương khổng lồ 315.000 bảng/tuần.

Vấn đề không chỉ nằm ở phong độ. Rashford dường như mất đi tình yêu với trái bóng tại Old Trafford, mất đi động lực từng khiến anh bùng nổ mùa 2022/23. Giai đoạn hiện tại, lẽ ra phải là đỉnh cao sự nghiệp của bản thân, lại trở thành cuộc chiến để tìm lại chính mình.

Tuy nhiên, thời gian vẫn đứng về phía Rashford. Anh chưa tròn 28 tuổi và còn những năm tháng sung sức nhất của một tiền đạo. Barcelona - sân khấu lớn hơn, giàu tham vọng hơn - có thể trở thành nơi hồi sinh sự nghiệp của anh. Nếu Barca giúp Rashford tìm lại cảm hứng và chốt thương vụ với giá 40 triệu bảng, đó sẽ là “món hời” đúng nghĩa.

Cựu trung phong Manchester United, Teddy Sheringham mới đây từng mỉa mai: “Chuyển từ Man United sang Barca là một bước tiến mà cậu ấy chưa xứng đáng”.

Dù vậy, nếu xét hiện trạng, Barcelona rõ ràng là một cấp độ cao hơn Manchester United. Rashford có cơ hội sát cánh cùng những tài năng như Lamine Yamal, khẳng định bản thân và lấy lại vị thế trong màu áo tuyển Anh trước World Cup 2026.

Ai biết được, nếu Amorim không thể vực dậy Manchester United, HLV kế nhiệm có thể sẽ muốn trao cơ hội thứ hai cho Rashford. Sự nghiệp của anh vẫn còn nhiều chương, nhưng đã đến lúc phải bước qua nỗi thất vọng ở Old Trafford để bắt đầu một hành trình mới.

