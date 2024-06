Messi nối bước Ronaldo

Với việc không ra sân trong trận cuối vòng bảng của Argentina tại Copa America 2024 gặp Peru, siêu sao Lionel Messi có lần đầu tiên không ghi bàn ở vòng bảng một giải đấu quốc tế chính thức mà anh tham dự.

Trước đó, Cristiano Ronaldo cũng lập cột mốc buồn này sau khi bị thay ra ở phút 66 trong trận cuối vòng bảng EURO 2024 gặp đối thủ Georgia. Tiền đạo 39 tuổi còn phải nhận một thẻ vàng vì lỗi phản ứng với trọng tài sau khi bị từ chối ít nhất 1 quả penalty.

Ronaldo và Messi luôn được đặt rất nhiều kỳ vọng mỗi khi ra sân. Nhưng ở thời điểm hiện tại, cả hai siêu sao đều đã cao tuổi và không thể yêu cầu họ luôn tỏa sáng. CR7 cũng thi đấu rất nỗ lực trong trận gặp Georgia còn M10 được thông báo là không ở trong tình trạng tốt nhất để ra sân thi đấu.

Điểm chung của cả hai cầu thủ là họ đã cùng với đội tuyển của mình sớm giành vé đi tiếp chỉ sau hai lượt trận vòng bảng tại EURO 2024 cũng như Copa America 2024. Do đó, cả Ronaldo lẫn Messi đều vẫn còn cơ hội để tỏa sáng ở các trận đấu sắp tới.

Trong trận đấu gặp Peru mới đây, Lautaro Martinez lập cú đúp giúp "La Albiceleste" kết thúc giai đoạn vòng bảng Copa America 2024 với 3 trận toàn thắng. "La Albiceleste" cũng là đội duy nhất tại Copa America 2024 vượt qua giai đoạn vòng bảng mà không để thủng lưới lần nào.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.