Messi ghi siêu phẩm giúp Inter Miami thắng trận

Phút 19, Messi đã mở tỷ số trận đấu bằng siêu phẩm sút bóng bằng chân trái. Tổng tỷ số của 2 lượt trận đã là 2-0 cho Inter Miami, giúp đội bóng của HLV Javier Mascherano có lợi thế lớn trong phần còn lại của trận đấu.

Sau 3 trận, siêu sao người Argentina đóng góp vào 4 bàn cho Inter Miami trong năm 2025, bao gồm 2 pha lập công và 2 kiến tạo. Messi tiếp tục là tay săn bàn chủ lực của CLB Mỹ.

Sau bàn thắng, Inter Miami chơi với sự tự tin hơn hẳn và kiểm soát tốt thế trận. Trước khi hiệp một khép lại, Inter Miami ghi thêm 2 bàn nữa để tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn đối thủ. Allende và Luis Suarez là những người lập công cho đội chủ nhà.

Hiệp hai chứng kiến cả đội hình Sporting KC dâng cao tìm bàn gỡ. Đội khách có bàn danh dự ở phút 64 do công của cầu thủ vào sân thay người Memo Rodriguez.

Đến lúc này, Inter Miami đã chuyển sang lối chơi phòng ngự phản công và tập trung bảo vệ tỷ số. Lần lượt Messi và Suarez được rút ra nghỉ để cả đội Inter Miami thi đấu lùi sâu bảo vệ thành quả.

Với chiến thắng này, Inter Miami đã chính thức giành quyền vào vòng 16 đội của CONCACAF Champions Cup với tổng tỷ số thuyết phục 4-1 sau hai lượt trận.

Ở trận đấu kế tiếp, Messi và đồng đội làm khách trên sân của Houston Dynamo FC ở giải MLS vào ngày 3/3.

