Trang chủ FIFA ghi nhận Messi đi vào lịch sử bóng đá khi trở thành cầu thủ đầu tiên đạt cột mốc 1.250 lần in dấu giày vào bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển. Với 866 bàn thắng và 384 pha kiến tạo, ngôi sao người Argentina tiếp tục khẳng định vị thế của mình như một trong những huyền thoại của môn thể thao này.

Trong cuộc đối đầu với Porto, Messi thực hiện thành công quả đá phạt ở phút 54, giúp Inter Miami lội ngược dòng thành công. M10 cũng chạm mốc 50 bàn thắng trong màu áo CLB MLS chỉ sau 61 lần ra sân.

Đây cũng là bàn thắng thứ 68 của siêu sao sinh năm 1987 từ chấm đá phạt hàng rào, chỉ kém 2 bàn so với thành tích của "Vua bóng đá" Pele và 9 bàn so với kỷ lục mọi thời đại của Juninho.

Trong cuộc phỏng vấn với DAZN sau trận, Messi chia sẻ: "Đây là nỗ lực lớn của toàn đội. Chúng tôi không chỉ phòng ngự tốt mà còn kiểm soát bóng hiệu quả. Sau trận đấu với Al Ahly, chúng tôi cảm thấy hơi thất vọng. Đây là một chiến thắng rất quan trọng, và chúng tôi sẽ tận hưởng nó".

Messi cũng cho biết thêm rằng Inter Miami có những phút đầu trận không tốt trong cuộc đấu gần đây, nhưng các cầu thủ trẻ có những trải nghiệm quý giá khi thi đấu tại FIFA Club World Cup 2025™.

HLV của Porto, Martin Anselmi, cũng dành lời khen ngợi Messi: "Còn gì để nói về Messi? Tôi không thể nói điều gì mới mẻ. Mọi người đều biết Messi có khả năng gì trên sân".

Chiến thắng này giúp Inter Miami có được 4 điểm, bằng với Palmeiras nhưng xếp sau đại diện Brazil ở bảng A do thua hiệu số. Hai đội sẽ đối đầu trực tiếp ở lượt cuối vào ngày 24/6.

