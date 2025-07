Messi bị treo giò - MLS tự 'bắn vào chân mình'?

Án phạt này đồng nghĩa Inter Miami mất ngôi sao số một trong trận gặp Cincinnati vừa kết thúc với tỷ số hoà 0-0 sáng 27/7- một thiệt hại không chỉ về chuyên môn mà còn là đòn đau về thương mại.

Inter Miami cùng Adidas - đối tác thương mại quan trọng của MLS -lên kế hoạch trình làng mẫu áo thứ ba trong trận gặp Cincinnati với Messi là nhân vật trung tâm. Việc siêu sao Argentina vắng mặt không chỉ làm giảm sức hút của trận đấu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu hình ảnh và quảng bá.

Messi hiện là “cỗ máy thương mại” của MLS. Sự xuất hiện của anh giúp giải đấu lập kỷ lục hơn 11,4 triệu khán giả mùa 2023-2024. Trận ra mắt của Messi cũng mang về 300.000 lượt đăng ký mới cho MLS Season Pass trên Apple TV - đơn vị nắm bản quyền truyền hình.

Theo Inter Miami, Messi cần nghỉ ngơi do quá tải. Sau FIFAClub World Cup 2025(bị PSG loại 0-4 ở vòng 1/8), anh chơi trọn vẹn 5 trận MLS chỉ trong 14 ngày. Ở giải đấu này, Inter Miami tạo kỳ tích khi đánh bại Porto - chiến thắng lịch sử của một CLB CONCACAF trước đội bóng châu Âu. Messi muốn giữ thể lực để sẵn sàng cho những trận đấu chính thức, nhưng MLS lại đặt nặng yếu tố trình diễn và thương mại tại All-Star Game.

Trớ trêu thay, chính quyết định treo giò này lại khiến MLS mất đi “con gà đẻ trứng vàng” trong vòng đấu kế tiếp, làm giảm sức hút của cả giải đấu.

Chủ tịch Jorge Mas bày tỏ sự bức xúc: “Messi rất thất vọng, và tôi chỉ hy vọng quyết định này không để lại hậu quả lâu dài.” Trong khi đó, ban tổ chức MLS khẳng định: “Đây là chính sách và chúng tôi phải tuân thủ.”

Tính đến nay, Messi chơi trọn vẹn 16/18 trận MLS gần nhất. Thế nhưng, cuối tuần này, khán giả phải chấp nhận một vòng đấu không có ngôi sao sáng nhất của giải.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.