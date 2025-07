Messi nói không, MLS lúng túng

Khi Lionel Messi và Jordi Alba đồng loạt vắng mặt trong trận MLS All-Star 2025 gặp đội tuyển các ngôi sao Liga MX, thông tin này không chỉ gây thất vọng cho người hâm mộ mà còn đặt ra những câu hỏi lớn về sự cân bằng giữa hình ảnh giải đấu và quyền lợi cầu thủ.

Messi và Alba – hai cái tên sáng giá nhất của Inter Miami – đều được bầu chọn vào đội hình All-Star nhờ số phiếu áp đảo từ fan và giới truyền thông. Thế nhưng, cả hai quyết định từ chối tham dự, khiến ban tổ chức MLS phải đau đầu xử lý.

Câu trả lời không hề phức tạp. Ở tuổi 38, Messi không còn là cầu thủ có thể chơi với mật độ dày đặc mà vẫn giữ được phong độ đỉnh cao. Trong khi đó, Jordi Alba cũng bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, và việc ưu tiên nghỉ ngơi để giữ sức cho giai đoạn quan trọng của mùa giải là điều hoàn toàn dễ hiểu.

HLV Javier Mascherano của Inter Miami từng công khai bày tỏ mong muốn các trụ cột được nghỉ ngơi: “Các cầu thủ được triệu tập, nhưng tôi muốn họ được nghỉ. Đây không phải là quyết định của tôi, nhưng là điều họ thực sự cần”. Mascherano hiểu rằng, chỉ cần một chấn thương hoặc sự quá tải, Inter Miami sẽ phải trả giá nặng nề trong cuộc đua danh hiệu MLS.

Theo quy định của MLS, bất kỳ cầu thủ nào từ chối tham dự All-Star mà không có lý do y tế hợp lý đều có thể bị treo giò một trận tại giải quốc nội. Tuy nhiên, MLS tỏ ra mềm mỏng với Messi và Alba. Không chỉ vì sức ảnh hưởng của họ quá lớn, mà còn bởi All-Star Game cần những ngôi sao như Messi để tạo tiếng vang truyền thông.

Việc ban tổ chức không ngay lập tức đưa ra án phạt cho thấy MLS đang đứng giữa hai làn ranh: vừa muốn bảo vệ hình ảnh giải đấu, vừa không thể đánh mất những gương mặt quảng bá đẳng cấp toàn cầu như Messi.

Mô hình All-Star Game vốn xa lạ với bóng đá châu Âu, nơi phần lớn cầu thủ chỉ tập trung vào lịch thi đấu CLB và đội tuyển. Tại Bắc Mỹ, All-Star là sự kiện mang tính biểu diễn, giải trí và thu hút khán giả. Nhưng chính vì điều đó, cầu thủ - đặc biệt là các ngôi sao ở tuổi xế chiều - thường coi đây là “gánh nặng” hơn là một vinh dự.

Messi từng bỏ lỡ All-Star 2024 vì chấn thương mắt cá, còn Alba vẫn góp mặt trong thử thách kỹ năng và trận đấu với Liga MX. Tuy nhiên, năm nay cả hai đều chọn cách đứng ngoài, một phần vì Inter Miami đang căng sức ở MLS, một phần vì sự kiện này không mang nhiều giá trị chuyên môn.

Không thể phủ nhận, sức hút của MLS trong hai năm qua tăng mạnh nhờ Messi. Anh không chỉ giúp Inter Miami trở thành hiện tượng mà còn nâng tầm giải đấu trên toàn cầu. Bất kỳ trận đấu nào có Messi, khán đài luôn kín chỗ, lượng phát sóng và doanh thu thương mại đều tăng vọt.

Chính vì thế, việc Messi từ chối All-Star ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh giải đấu. MLS All-Star năm nay được kỳ vọng là màn trình diễn đỉnh cao giữa các ngôi sao Mỹ và Liga MX, nhưng sự vắng mặt của Messi sẽ khiến sức nóng giảm đi rõ rệt.

MLS và Liga MX đã đối đầu 3 lần trong định dạng All-Star, với MLS thắng 2 nhưng thua 1-4 ở năm 2024. Năm nay, Liga MX có sự góp mặt của Sergio Ramos - một cái tên cũng đủ để thu hút sự chú ý. Thế nhưng, rõ ràng không có Messi, cuộc đối đầu này thiếu đi “ngôi sao hút khách” số một.

Việc từ chối All-Star có thể xem như lời nhắn gửi MLS: Lịch thi đấu quá dày và sự kiện mang tính biểu diễn không nên đặt lên hàng đầu, nhất là khi cầu thủ cần tập trung cho những trận đấu quan trọng của CLB. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho ban tổ chức rằng sức hút của giải đấu không thể phụ thuộc mãi vào một vài siêu sao.

Quyết định của Messi và Alba chắc chắn khiến người hâm mộ hụt hẫng, nhưng nó phản ánh thực tế rằng bóng đá chuyên nghiệp hiện đại đòi hỏi sự cân bằng giữa thương mại và chuyên môn. Inter Miami cần Messi ở trạng thái sung mãn nhất, không phải ở một trận cầu mang tính trình diễn.

Câu hỏi đặt ra là: MLS sẽ làm gì để vừa duy trì sức hút All-Star, vừa đảm bảo quyền lợi cho các cầu thủ? Câu trả lời có lẽ nằm ở việc điều chỉnh định dạng và lịch trình sự kiện này, để những ngôi sao như Messi có thể tham gia mà không phải đánh đổi sức khỏe và phong độ.

