'Mesdames Thanh Sắc' có đang bị đánh giá quá khắt khe?

Những ngày qua, “Mesdames Thanh Sắc” nhận nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Bên cạnh lời khen, tác phẩm cũng vấp phải tranh luận khi một số phân đoạn được cắt ghép và lan truyền.

Lấy bối cảnh Sài Gòn thập niên 1960, Mesdames Thanh Sắc được xây dựng từ cảm hứng về những vụ đánh ghen bằng axit từng gây chấn động dư luận. Thay vì tập trung vào yếu tố giật gân, bộ phim lựa chọn khai thác mối quan hệ phức tạp xoay quanh tình yêu, quyền lực, lòng thù hận và khát vọng của con người.

Mesdames Thanh Sắc lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 1960.

Một trong những điểm được khán giả ghi nhận là nỗ lực tái hiện không gian Sài Gòn xưa. Bên cạnh bối cảnh, phục trang cũng là yếu tố góp phần tạo nên bản sắc riêng cho tác phẩm. Các thiết kế lấy cảm hứng từ thời trang thập niên 1960 xuất hiện xuyên suốt bộ phim, từ áo dài, đầm dạ hội đến trang phục biểu diễn của dàn vũ nữ. Việc đầu tư cho phần hình ảnh giúp khán giả phần nào hình dung diện mạo của giai đoạn đặc biệt trong lịch sử Sài Gòn.

Không dừng ở việc tái hiện bối cảnh, Mesdames Thanh Sắc còn mở ra lát cắt về đời sống giải trí và văn hóa về đêm của đô thị miền Nam trước năm 1975. Sân khấu ca nhạc, vũ trường, phòng trà cùng mối quan hệ quyền lực đan xen phía sau ánh đèn được đưa vào câu chuyện như một phần quan trọng của thế giới phim.

Ở khía cạnh diễn xuất, nhiều ý kiến đánh giá tích cực về màn thể hiện của Hồng Ánh trong vai Madame Sắc. Nhân vật được xây dựng với nhiều lớp tâm lý, vừa quyền lực, quyết đoán nhưng cũng mang góc khuất riêng. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật, diễn viên tạo nên hình tượng có chiều sâu, góp phần giữ nhịp cảm xúc cho câu chuyện.

Diễn xuất của Hồng Ánh trong vai Madame Sắc được đánh giá tích cực.

Lương Thế Thành cũng gây chú ý khi đảm nhận vai Trưởng ty Cảnh sát Sài Gòn Bá Dũng. Khác với nhiều vai diễn quen thuộc trước đây, nhân vật lần này được xây dựng theo hướng nội tâm, tồn tại giằng xé giữa trách nhiệm, quyền lực và cảm xúc cá nhân. Sự tiết chế trong diễn xuất giúp nam diễn viên mang đến màu sắc khác biệt trên màn ảnh rộng.

Lương Thế Thành tạo màu sắc khác biệt trên màn ảnh rộng với vai Trưởng ty Dũng.

Riêng về diễn xuất của Thanh Hằng, có lẽ điều đáng tiếc là nhiều ý kiến đang đánh giá vai diễn Cầm Thanh chỉ qua vài phân đoạn được cắt riêng và lan truyền trên mạng xã hội.

Trên thực tế, đây là nhân vật có hành trình tâm lý kéo dài xuyên suốt bộ phim, từ cô gái trẻ mang nhiều khát vọng đến người phụ nữ phải đối mặt biến cố lớn của cuộc đời. Cầm Thanh không phải kiểu nhân vật bộc lộ cảm xúc liên tục hay được xây dựng để lấy lòng khán giả, mà là con người nhiều mâu thuẫn, có lúc mạnh mẽ, yếu đuối, có quyết định đúng và cũng mắc không ít sai lầm.

Nếu theo dõi trọn vẹn bộ phim, có thể thấy Thanh Hằng lựa chọn lối diễn xuất tiết chế hơn so với các vai diễn trước. Thay vì dựa vào lời thoại, cô tập trung diễn ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện sự thay đổi tâm lý nhân vật.

Thanh Hằng sử dụng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể để thể hiện nội tâm nhân vật.

Đây cũng là một trong những vai diễn đòi hỏi cường độ cảm xúc lớn của Thanh Hằng từ trước đến nay, khi nhân vật phải trải qua tình yêu, tham vọng, tổn thương, phản bội và nhiều mất mát khó hàn gắn. Dù vẫn còn ý kiến khác nhau về cách thể hiện, việc đánh giá màn thể hiện của Thanh Hằng chỉ dựa trên vài đoạn video ngắn có thể chưa phản ánh đầy đủ bối cảnh và tổng thể câu chuyện

Ngoài dàn diễn viên chính, bộ phim đánh dấu sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới như Khane Nguyễn trong vai A Lũng - trùm giang hồ Chợ Lớn, đóng vai trò quan trọng trong các xung đột của câu chuyện. Tuyến nhân vật này góp phần mở rộng bức tranh về thế giới ngầm và cuộc đấu tranh quyền lực diễn ra song song tuyến truyện chính.

Tất nhiên, cũng như nhiều tác phẩm điện ảnh khác, Mesdames Thanh Sắc không tránh khỏi ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng nhịp phim ở vài phân đoạn còn chậm hoặc cách xử lý một số tình tiết chưa đáp ứng hoàn toàn kỳ vọng. Đây là góp ý có thể được ghi nhận như một phần của quá trình đối thoại giữa nhà làm phim và người xem.

Mesdames Thanh Sắc được khen khi tái hiện bối cảnh Sài Gòn xưa.

Tuy nhiên, điều đáng nói là hạn chế đó không đồng nghĩa phủ nhận nỗ lực của ê-kíp. Trong bối cảnh điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh, việc thực hiện một bộ phim của thời kỳ trước với sự đầu tư đồng bộ về bối cảnh, phục trang, mỹ thuật và dàn diễn viên là lựa chọn không hề dễ dàng.

Giữa tranh luận đang diễn ra, có lẽ điều công bằng cho Mesdames Thanh Sắc là để bộ phim được đánh giá bằng chính trải nghiệm điện ảnh của mỗi khán giả. Hơn bất kỳ đoạn video vài chục giây nào trên mạng xã hội, cảm nhận sau khi ngồi trong rạp mới là thước đo khách quan cho giá trị của tác phẩm điện ảnh.