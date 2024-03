Mercedes-Benz 'lướt' đắt ngang xe mới

Nhiều cửa hàng kinh doanh xe cũ hiện vẫn kê mức giá cho những mẫu xe lướt của Mercedes-Benz tương đương xe mới, nhiều nơi giá xe cũ còn cao hơn vài trăm triệu đồng.

Mercedes-Benz E 300. Ảnh: Mercedes-Benz Việt Nam.

Đầu năm nay ghi nhận nhiều màn điều chỉnh giá đến từ các nhà sản xuất sau khoảng thời gian khó khăn của năm 2023. Những mẫu xe sớm được áp dụng ưu đãi trải dài ở nhiều phân khúc, tầm giá bao gồm cả những mẫu ôtô hạng sang. Thị trường xe thứ cấp cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng ít nhiều.

Xe lướt cao hơn xe mới

Đợt giảm giá dành cho xe có năm sản xuất cũ của Mercedes-Benz được cho là sẽ làm giới bán xe cũ lao đao.

Theo khảo sát của Tri Thức - Znews trên các trang chuyên mua-bán xe đã qua sử dụng, giá của các mẫu ôtô lướt hạng sang vẫn nằm ở mức cao. Cụ thể, một chiếc Mercedes-Benz E 180 V1 đã qua sử dụng hiện được bán trên trên sàn với giá 2,150 tỷ đồng .

Theo thông tin quảng cáo từ người bán, chiếc E 180 V1 được sản xuất vào năm 2022 và có số ODO 1.500 km. Bản facelift được trang bị thêm cửa hít tự động, rèm che nắng cửa sau bên hông, 2 cổng USB ghế sau, cốp đóng mở điện và hệ thống cảnh báo tự động. Người bán cũng đảm bảo xe còn đầy đủ lịch sử bảo dưỡng và chưa qua đâm đụng, ngập nước.

Giá xe Mercedes-Benz E 180 V1 lướt trên các trang chuyên bán ôtô cũ cao hơn giá xe mới.

Trước đó theo thông báo mới nhất từ Mercedes-Benz Việt Nam, nhà sản xuất ôtô Đức đã triển khai chương trình khuyến mại cho loạt xe đời cũ của hãng từ tháng 3 năm nay. Trong đó, chiếc E 180 V1 số VIN 2022 hiện được giảm từ 2,169 tỷ xuống còn 1,888 tỷ đồng . Như vậy nếu so với với mức giá sau khi giảm, chiếc E 180 lướt này đắt hơn xe mới khoảng 262 triệu đồng.

Mercedes-Benz C 200 Avantgarde đời 2021 cũng được chào bán trên trang này với giá dao động 1,499 tỷ đồng . Thông tin quảng cáo cho biết chiếc C 200 đã qua sử dụng được chủ xe cầm lái khoảng 25.000 km.

Trong khi đó, C 200 Avantgarde mới hiện được nhà phân phối bán với giá 1,388 tỷ, sau khi giảm 210 triệu đồng so với giá niêm yết. So với giá xe mới, chiếc C 200 cũ có giá chênh lệch khoảng 111 triệu đồng.

Dân buôn cố gắng giảm giá theo

Từ sau Tết Nguyên Đán, các cơ sở kinh doanh xe hạng sang đã qua sử dụng cũng ghi nhận nhiều đợt giảm giá mạnh đối với các mẫu xe đời cũ nhằm đẩy hàng tồn kho và thu hút khách. Tuy nhiên, một số chủ cửa hàng cũng rơi vào tình trạng "tiến thoái lưỡng nan" bởi giảm giá sẽ không đủ lợi nhuận nhưng không giảm sẽ mất khách.

Anh Hoàng Lợi (Hà Nội), chủ một cơ sở kinh doanh xe sang lướt tại thủ đô cho biết hiện cửa hàng đã xả kho lượng lớn xe sang nhân dịp đầu năm nhưng chưa ghi nhận kết quả bán hàng khả quan.

Theo anh Lợi, nhiều mẫu xe sang đã qua sử dụng đều được giảm giá khoảng 15-30% so với năm trước đó. Trong đó, những xe Mercedes-Benz đã được chủ cửa hàng giảm thêm sau khi nhà sản xuất ra thông báo khuyến mại. Cụ thể, Mercedes-Benz E 200 Exclusive V1 đời 2021 hiện được bán với giá khoảng 1,779 tỷ, GLC 200 V1 đời 2022 cũng được người bán để mức 1,639 tỷ đồng .

Mercedes-Benz E 200 Exclusive. Ảnh: Mercedes-Benz Việt Nam.

"Hãng giảm xe mới vài trăm triệu nên nhiều chiếc cửa hàng cũng phải giảm theo nếu không sẽ mất khách. Từ đầu năm đến nay lượng khách mua xe sang cũng giảm nhiều, nhưng đây là tình trạng chung, cửa hàng nào vào thời điểm này cũng vậy thôi", anh Lợi nói thêm.

Anh Bá Thắng (TP.HCM), nhân viên tư vấn của garage chuyên bán xe sang đã qua sử dụng tại quận 3 cũng cho biết trong 3 tháng đầu năm nay, cửa hàng nơi anh công tác đã trải qua 2 đợt giảm giá nhằm thu hút khách.

Anh Thắng cho biết nhằm đẩy hàng tồn, các mẫu xe đã được giảm giá từ trước dịp Tết Nguyên Đán vài triệu đồng/xe. Đến sau Tết, giá xe lướt tiếp tục giảm mạnh nhằm cập nhật với các chương trình khuyến mại của hãng.

"Trước Tết cửa hàng đã giảm trước một ít để xả kho rồi nhưng sau lễ vẫn phải giảm tiếp. Bây giờ không giảm sẽ không có giá cạnh tranh, khó kiếm khách, giảm thì gần như không lời được bao nhiêu, thậm chí lỗ cả tiền quảng cáo, mặt bằng", anh Thắng chia sẽ thêm.