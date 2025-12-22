Mệnh lệnh từ trái tim - chương trình chào mừng 81 năm QĐND Việt Nam

Tối 21/12, Chương trình “Mệnh lệnh từ trái tim” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức để chào mừng Kỷ niệm 81 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam diễn ra tại Hà Nội.

Chương trình được chia thành ba chương, khắc họa hành trình 81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chương trình là bản hùng ca tri ân và tôn vinh anh hùng - đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Đến dự chương trình có: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng; Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các đồng chí Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng, Lê Đức Thái; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và đông đảo tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Quốc phòng, đại diện các quân, binh chủng...

Chương trình được thiết kế chia thành ba chương: “Khí phách từ trong lửa đỏ”, “Sứ mệnh giữa bình yên” và “Lời thề dựng xây đất nước đẹp tươi”, khắc họa hành trình 81 năm vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và lập nhiều chiến công xuất sắc, xứng đáng là “một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác, một đội quân lao động, sản xuất” như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chương trình là sự kết hợp độc đáo giữa tính cổ điển của dàn nhạc giao hưởng, hợp xướng quân đội và sự tươi mới của âm nhạc đương đại cùng sự góp mặt của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Đoàn Nghi lễ Quân đội; những bản hit, phong cách rock của các nghệ sĩ trẻ khiến chương trình trở nên tươi trẻ, sôi động.

Chương trình gồm những tiết mục nghệ thuật với những bản nhạc, ca khúc truyền thống, quen thuộc của Quân đội: Vì nhân dân quên mình, Bài ca người lính, Vươn mình vượt trội… được dàn dựng công phu, do các nghệ sĩ Quân đội và nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện với phong cách sôi nổi, trẻ trung, hiện đại…

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu và những tiết mục giao lưu cảm động trên sân khấu trong chương trình.

Xen kẽ là hình ảnh giới thiệu những đơn vị thuộc các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân, những người chiến sĩ tàu ngầm, phi công, công binh trên các lĩnh vực luyện tập, sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ, cứu nạn, sửa chữa cầu đường.

Cảm động với màn giao lưu giữa người dân xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ với chiến sĩ công binh khôi phục cầu Phong Châu và các đồng chí lãnh đạo Quân đội, hoạt cảnh vượt lũ cứu dân, hoạt cảnh "Khi bão tới" và phóng sự "Chuyến xe tình yêu", mang đến những giây phút nghẹn ngào về sự hy sinh của cả hậu phương để các anh vững tâm thực hiện nhiệm vụ… minh chứng cho tình quân dân thắm thiết, cội nguồn sức mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Xúc động với cuộc giao lưu giữa quân và dân.

Chương trình được phát sóng trực tiếp trên VTV1, lan tỏa hình ảnh đẹp về “Anh bộ đội Cụ Hồ” trong truyền thống và hiện đại, đang hướng đến tiêu chí xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, được đông đảo người xem khen ngợi.