Mel C (Spice Girls) nghỉ dưỡng cùng bạn trai

Mel C thu hút sự chú ý từ giới truyền thông với thân hình săn chắc. Thời gian qua, nữ ca sĩ tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng bên bạn trai người mẫu.

Theo Page Six, Mel C sống đúng với biệt danh Sporty Spice (tạm dịch: cô nàng thể thao) trong kỳ nghỉ dưỡng trên biển tại Ibiza, Tây Ban Nha. Trong loạt ảnh được giới truyền thông ghi lại, Mel C diện bikini màu đen, tự tin khoe thân hình cơ bắp săn chắc bên cạnh bạn trai người mẫu Chris Dingwall.

Mel C bên bạn trai. Ảnh: Backgrid.

Cách đây ít ngày, Mel C chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc, tình tứ với bạn trai trong kỳ nghỉ diễn ra tuần trước. Được biết, cặp đôi công khai mối quan hệ tại Wimbledon hồi tháng 7/2024, song họ bí mật hẹn hò từ nhiều tháng trước.

Thực tế, Mel C (51 tuổi) là thành viên kín tiếng nhất về chuyện tình cảm trong Spice Girls. Nữ ca sĩ có một cô con gái Scarlet với người yêu cũ Thomas Starr. Cả hai ở bên nhau 10 năm trước khi chia tay vào năm 2012.

Tiếp đó, Mel C hẹn hò với quản lý của mình là Joe Marshall trong bảy năm tới khi đường ai nấy đi vào năm 2022.

Về Spice Girls, Mel C thường xuyên đăng tải những bức ảnh hồi tưởng, đồng thời tích cực tham gia cuộc gặp gỡ giữa các thành viên. Buổi hội ngộ gần nhất hồi tháng 4/2024 tại bữa tiệc sinh nhật toàn sao của Victoria Beckham. Bữa tiệc quy tụ các thành viên gồm Mel C, Mel B, Emma Bunton và Geri Halliwell.

Song, Victoria Beckham kiên quyết từ chối tái hợp cùng Spice Girls trong chuyến lưu diễn vào năm 2026. Nguồn cơn sự việc do Spice Girls hợp tác Simon Fuller cho chuyến lưu diễn này.

"Việc Simon Fuller lên kế hoạch cho chuyến lưu diễn tiếp tục gây chia rẽ. Victoria rất tức giận khi các thành viên hợp tác cùng anh ta và không đời nào cô ấy tham gia sự kiện này. Mâu thuẫn xuất phát từ việc David và Victoria phải chi hàng chục triệu USD để mua lại Beckham Brand Holdings. Simon Fuller sẽ không bao giờ thuyết phục được Victoria", nguồn tin thân cận nói với The Sun.

Ban đầu, Spice Girls không muốn Simon Fuller làm quản lý khi cho rằng ông lỗi thời, không phù hợp để đồng hành cùng họ trong chuyến lưu diễn. Để tìm một người quản lý cho nhóm nhạc nổi tiếng là không hề dễ dàng, nhất là khi các thành viên xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, Simon Fuller vẫn là cái tên được lựa chọn.