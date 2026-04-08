Medvedev sụp đổ, đập vợt trong trận thua trắng Berrettini

Tay vợt số 10 thế giới, Daniil Medvedev có màn trình diễn tệ hại tại vòng 2 Monte Carlo khi thua 0-6, 0-6 chỉ sau 49 phút, kèm theo khoảnh khắc trút giận bằng cách đập vợt.

Medvedev trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp.

Medvedev trải qua một trong những trận đấu đáng quên nhất sự nghiệp khi bị Matteo Berrettini đánh bại với tỷ số 0-6, 0-6 ngay vòng đầu Monte Carlo Masters 1000 hôm 8/4.

Trận đấu kết thúc chóng vánh sau 49 phút. Medvedev gần như không tạo ra bất kỳ sự kháng cự đáng kể nào trước đối thủ người Italy. Tay vợt Nga mắc 5 lỗi giao bóng kép, chỉ đạt tỷ lệ giao bóng một 36% và có tới 27 lỗi tự đánh hỏng.

Chuỗi sai lầm liên tiếp khiến Medvedev nhanh chóng mất thế trận. Khi để thua 8 game liên tiếp, trong bối cảnh tỷ số đã là 0-6, 0-2, anh không giữ được bình tĩnh. Tay vợt 30 tuổi đập vỡ cây vợt của mình ngay trên sân, sau đó ném vào thùng rác trong trạng thái bức xúc.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 10 năm Medvedev phải nhận thất bại “bagel kép” (0-6, 0-6) trên mặt sân đất nện, một thống kê cho thấy mức độ sa sút nghiêm trọng của anh trong trận đấu này.

Ở chiều ngược lại, Berrettini có màn trình diễn gần như hoàn hảo. Anh không để mất bất kỳ game nào trên hành trình vào vòng 1/8. Trước đó, tay vợt Italy cũng vượt qua Roberto Bautista ở vòng đầu, trong trận đấu mà đối thủ bỏ cuộc khi đang bị dẫn 0-4.

Chiến thắng trước Medvedev cũng đánh dấu lần đầu tiên trong năm 2026 Berrettini hạ một tay vợt thuộc top 10 ATP.

Chiến thắng trước Medvedev cũng đánh dấu lần đầu tiên trong năm 2026 Berrettini hạ một tay vợt thuộc top 10 ATP.

Sau trận, Berrettini thừa nhận bất ngờ với diễn biến: “Đây là trận đấu khá lạ. Tôi không nghĩ mình lại chơi tốt đến vậy, còn anh ấy gặp khó khăn nhiều như thế. Có thể vì đây là trận đầu tiên của anh ấy trên sân đất nện. Nhưng tôi đã chơi rất tốt và giữ được sự tập trung”.

Thất bại này khiến Medvedev tiếp tục cho thấy sự thiếu ổn định trên mặt sân đất nện, trong khi Berrettini có bước chạy đà ấn tượng tại Monte Carlo năm nay.