Mê mẩn đồi chè Mộc Châu mùa xuân

Cách Hà Nội khoảng 200 km, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) từ lâu đã trở thành điểm hẹn mỗi độ xuân về. Nếu nhiều người tìm đến để ngắm hoa mận, hoa đào nở trắng sườn đồi, thì những đồi chè xanh mướt lại mang đến một vẻ đẹp trầm lắng, bền bỉ và đầy cuốn hút.

Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Mộc Châu được thiên nhiên ưu ái ban tặng khí hậu mát mẻ, không khí trong lành cùng thổ nhưỡng màu mỡ. Mùa xuân, khi tiết trời ấm dần lên, những búp chè non bắt đầu nhú lộc, phủ lên khắp các triền đồi một màu xanh tươi mới. Sắc xanh ấy không rực rỡ mà dịu dàng, mềm mại, như tấm thảm thiên nhiên trải dài bất tận.

Một trong những điểm ngắm đồi chè đẹp là khu vực thuộc phường Vân Sơn và Thảo Nguyên, cách trung tâm thị xã Mộc Châu trước đây khoảng 7 km. Từ xa nhìn lại, những luống chè được cắt tỉa đều tăm tắp, uốn lượn theo địa hình đồi núi, tạo thành những đường cong mềm mại, thơ mộng cho bức tranh xuân.

Buổi sớm mùa xuân ở đồi chè mang một vẻ đẹp rất riêng. Làn sương mỏng còn vương trên những búp chè non, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tầng mây, nhuộm vàng cả không gian xanh mướt. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để du khách lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Ánh sáng dịu dàng của buổi sớm hoặc chiều muộn khiến màu chè trở nên sâu và mềm hơn, tạo nên những bức hình đầy chất thơ.

Mùa xuân cũng là lúc người dân bắt đầu bước vào những đợt hái chè đầu năm. Hình ảnh những người nông dân đeo gùi, tay thoăn thoắt hái từng búp chè non tạo nên nhịp điệu lao động rộn ràng giữa không gian yên bình. Tiếng nói cười vang lên giữa đồi chè xanh mướt khiến khung cảnh thêm ấm áp, gần gũi.

Dạo bước theo những con đường nhỏ len lỏi giữa các luống chè, du khách có thể hái chè cùng với người nông dân và cảm nhận rõ hương chè non thoang thoảng trong gió xuân. Không khí trong lành, tiết trời dễ chịu khiến mỗi bước chân như chậm lại, để lắng nghe tiếng gió thổi qua đồi, tiếng chim gọi nhau giữa khoảng trời cao rộng.

Từ trên cao nhìn xuống, những đồi chè hiện ra như những dải lụa xanh uốn lượn, xen kẽ là vườn cây ăn quả và bản làng thấp thoáng phía xa. Đặc biệt, các điểm như đồi chè trái tim, đồi chè vân tay trở thành nơi check-in quen thuộc của du khách. Hình dáng độc đáo của các luống chè, kết hợp với sắc xuân trong trẻo, tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa khoáng đạt.

Không chỉ tham quan, chụp ảnh, du khách còn có thể tham gia trải nghiệm hái chè, tìm hiểu quy trình chế biến trà, thưởng thức chén trà nóng giữa không gian xuân mát lành. Vị trà thanh, ngọt hậu như gói trọn tinh túy của đất trời Mộc Châu những ngày đầu năm.

Hiện nay, khu vực Mộc Châu có trên 2.100 ha chè, sản lượng búp tươi hàng năm đạt trên 25.000 tấn. Cây chè không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn tạo nên bản sắc riêng cho vùng cao nguyên này. Hàng năm, các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm trà cũng được tổ chức, góp phần đưa thương hiệu chè Mộc Châu đến gần hơn với du khách.

Giữa muôn sắc hoa của mùa xuân Tây Bắc, những đồi chè xanh non vẫn lặng lẽ tỏa sức hút riêng. Đó là vẻ đẹp không ồn ào, không phô trương, mà dịu dàng, bền bỉ như chính nhịp sống nơi cao nguyên. Một lần đến Mộc Châu mùa xuân, đứng giữa đồi chè mênh mang gió, ta sẽ hiểu vì sao sắc xanh ấy có thể làm lòng người an yên đến vậy.

