MCK chưa 'cứu' được AMEE

Đã "cầu cứu" MCK nhưng AMEE vẫn không thể vươn lên vị trí số 1 trước sự "cản phá" đầy căng thẳng đến từ các anh trai.

Sau khi phát hành MV MỘNG YU có sự kết hợp của rapper MCK, AMEE viết trên một nền tảng mạng xã hội: “Anh MCK ơi, bé muốn #1”. Bài đăng của nữ ca sĩ được cho là bày tỏ mong muốn có được vị trí số 1 trên top thịnh hành. Tuy nhiên, mong ước đó của AMEE tới sáng 10/8 chưa thành hiện thực. Lý do là sự cạnh tranh khốc liệt của các anh trai. Dẫu vậy, AMEE vẫn có thứ hạng khá cao, so với những ca sĩ ra mắt sản phẩm thời gian qua.

AMEE bị các anh trai cản bước

Sau khoảng 4 năm kể từ DreAMEE, AMEE mới trở lại với một mini album mang tên MỘNGMEE. Nữ ca sĩ chính thức trở lại vào 3/8 cùng MV chủ đề MỘNG YU. MV này đạt 2,5 triệu lượt xem sau khoảng 4 ngày ra mắt. Đến sáng 10/8, sản phẩm đạt 3,3 triệu lượt xem. Trong lần hợp tác với các nhạc sĩ, nhà sản xuất như Hứa Kim Tuyền, TDK hay 2pillz, Wokeup này, AMEE cho thấy sự thay đổi khá rõ rệt.

Các sản phẩm vẫn xoay quanh chủ đề tình yêu nhưng MỘNGMEE thể hiện nhiều sắc thái, cung bậc cảm xúc hơn ngoài sự trong trẻo, hồn nhiên, ngọt ngào khán giả thường thấy ở AMEE. Lối hát của AMEE vẫn ngọt ngào, nữ tính và có chút nũng nịu. Khán giả vẫn thấy một AMEE quen thuộc nhưng đặc biệt hơn khi kết hợp với sự gai góc của MCK.

AMEE không thể leo lên vị trí cô mong muốn khi liên tục bị các anh trai cản bước. Ảnh: FBNV.

MỘNG YU đạt thành tích tốt so với mặt bằng chung. Đáng tiếc thời điểm ra mắt sản phẩm đụng độ cuộc chiến mà khó ai thắng nổi của các anh trai. Nếu không có cuộc đấu đó, MỘNG YU có lẽ đã sớm vươn lên vị trí số 1 top thịnh hành bởi hiện tại, MV này là cái tên sáng giá nhất trong các sản phẩm vừa ra mắt.

MỘNG YU vừa được phát hành thì đụng độ tiết mục Trống cơm của nhà Sao sáng gồm Tự Long, Soobin, Cường Seven trong Anh trai vượt ngàn chông gai. Ngay sau đó, Regret của đội Quân A.P, Quang Trung, Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương, Lâm Bảo Ngọc và Ngáo ngơ của đội HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik, Jsol, Orange trong Anh trai "say hi" thay nhau chiếm giữ vị trí này. Vị trí cao nhất MỘNG YU đạt được đến hiện tại là hạng 2.

Hiện tại, ở top thịnh hành danh mục âm nhạc, 3 vị trí đầu tiên đều thuộc về các tiết mục trong Anh trai “say hi”, cụ thể là Ngáo ngơ, Regret, Cứ để anh ta rời đi. Vị trí thứ 4 thuộc về MỘNG YU. Trống Cơm và Ngân nga (team Isaac, Negav, Gin Tuấn Kiệt, Hurrykng, Vũ Thảo My) đang bám đuổi sát nút. Hai sản phẩm khác của AMEE là Cuộc gọi lúc nửa đêm và 2000 câu hỏi vì sao cũng trong bảng xếp hạng, chứng tỏ sự đón nhận của khán giả với lần trở lại này từ nữ ca sĩ là khá tốt.

Trong thống kê chủ đề hot nhất mạng xã hội từ 30/7 tới 5/8 của YouNetMedia, Anh trai “say hi” dẫn đầu với hơn 563.000 thảo luận, Anh trai vượt ngàn chông gai đứng thứ 2 với 349.000 lượt. Trong khi đó, AMEE với mini album mới đứng hạng 3 cùng lượt thảo luận là 130.000.

Tiết mục Ngáo ngơ của HIEUTHUHAI đang chiếm giữ vị trí đầu tiên. Ảnh: NSX.

Loạt MV mới cạnh tranh

Những ngày qua, thêm nhiều ca sĩ trở lại. Một trong số đó là Quân A.P. Nam ca sĩ đang được chú ý tại chương trình Anh trai “say hi” với tiết mục Regret đạt thành tích nổi trội, nhận nhiều lời khen ngợi. Tuy nhiên, ngay cả khi trở lại vào thời điểm đang bùng nổ mạng xã hội, sản phẩm của Quân A.P đạt con số không quá nổi bật.

Đầu anh toàn là em được phát hành vào 8/8 đạt 221.000 lượt xem sau khoảng 2 ngày phát hành. Bài hát có giai điệu nhẹ nhàng, trẻ trung với phần MV có sự tham gia của 2 anh trai Lou Hoàng và Nicky. Sản phẩm gây ấn tượng ở phần nội dung, hình ảnh mới mẻ, hấp dẫn nhưng âm nhạc còn an toàn.

Tương tự, với Không phẩy tám phần trăm ra mắt cũng trong ngày 8/8, nhạc sĩ Vương Anh Tú tiếp tục theo đuổi dòng nhạc sở trường là ballad buồn. Đây là một sản phẩm đậm chất Vương Anh Tú từ âm nhạc, ca từ đến mặt hình ảnh. Do đó, giữa cuộc chiến của các anh trai với âm nhạc sôi động, đa dạng, nhiều màu sắc, hiện đại hơn, Không phẩy tám phần trăm có phần im ắng. Sản phẩm chỉ đạt hơn 70.000 lượt xem tới trưa 10/8, một con số khá khiêm tốn.

Quân A.P phát hành sản phẩm giữa lúc tham gia Anh trai "say hi". Ảnh: FBNV.

Trong các sản phẩm ra mắt ở 2 ngày qua, Phù hộ cho con của Á quân Rap Việt 24K.Right có thành tích nổi bật hơn cả. Hơn 300.000 lượt xem sau 15 tiếng ra mắt là thành tích khá ổn trong thời điểm này. Ngoài âm nhạc hấp dẫn, 24K.Right phát huy thế mạnh ở flow lôi cuốn, việc B Ray, Huỳnh Công Hiếu, HIPZ tham gia cũng khiến Phù hộ cho con đạt thành tích tốt. Đặc biệt, B Ray lần hiếm hoi đảm nhận phần và mỗi verse của 3 rapper đều nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả yêu nhạc.

Ngược lại với những gì 24K.Right đang đón nhận thì Dế Choắt lại vướng tranh luận với sản phẩm mới là Xem nào. Sản phẩm chỉ được quán quân Rap Việt mùa 1 phát hành dạng audio nên con số chưa cao (23.000 lượt sau 1 ngày). Nhưng gác lại các con số, âm nhạc của Dế Choắt chưa làm hài lòng khán giả. Khán giả cho rằng chất lượng của Xem nào không xứng tầm với vị thế một quán quân cuộc thi rap như Dế Choắt. Ngoài phần âm nhạc được cho là chưa hấp dẫn, nội dung của Xem nào cũng gây khó hiểu. Khán giả kỳ vọng ở học trò Wowy nhiều hơn những gì anh đang làm. Do đó, thành tích thấp của Xem nào ngoài đến từ sự cạnh tranh của các anh trai có lẽ còn xuất phát từ chính việc khán giả chưa đón nhận sản phẩm này.

Thời gian tới, thị trường âm nhạc có lẽ càng khốc liệt hơn khi Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Rap Việt mùa 4 xác nhận lên sóng. Bên cạnh đó, Bài hát của chúng ta bản Việt cũng chuẩn bị gia nhập cuộc đấu với sự dẫn dắt của MC Trấn Thành. Đây là phiên bản được làm lại từ chương trình Our Song đình đám Trung Quốc.

Điều đó hứa hẹn từ nay đến cuối năm, Vpop luôn sôi động và khán giả liên tục được thưởng thức “món ăn tinh thần” mới.