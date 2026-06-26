MC Mù Tạt sau khi kết hôn

Tối 25/6, MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy chia sẻ thông tin có con. Trên trang cá nhân, MC Mù Tạt hạnh phúc viết: “Cảm ơn em bé đã đến để tuổi mới của mẹ trở nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Năm nay bố Phạm Đức Huy sắp hoàn thành KPI nhé”.

Trong khi đó, Đức Huy cũng chia sẻ niềm vui chuẩn bị đón thành viên mới đồng thời gửi lời chúc mừng sinh nhật bà xã. “Chúc mừng sinh nhật sớm Nguyễn Huyền Trang. Chúc ‘Chị gái của Mica’ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, xinh đẹp và đủ kiên nhẫn để quản lý một gia đình ngày càng đông dân cư”. Nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới vợ chồng cầu thủ.

Sau khi kết hôn vào tháng 3, cả hai đồng hành cùng nhau trong nhiều hoạt động. Huyền Trang nhiều lần ra sân ủng hộ các trận đấu của ông xã. Cô luôn chứng kiến mọi khoảnh khắc thăng hoa của Đức Huy trên sân cỏ.

Vợ chồng Đức Huy và Mù Tạt tới chúc mừng lễ cưới của Xuân Trường cách đây không lâu. Phạm Đức Huy và MC Nguyễn Huyền Trang (Mù Tạt) bắt đầu hẹn hò từ đầu năm 2025 nhưng giữ kín chuyện tình cảm trong suốt nhiều tháng. Đến cuối tháng 11/2025, nam cầu thủ mới chính thức công khai mối quan hệ khi chia sẻ hình ảnh quỳ gối cầu hôn bạn gái.

Ngày 14/3, Phạm Đức Huy và Nguyễn Huyền Trang chính thức tổ chức lễ cưới sau thời gian dài nhận được sự quan tâm của công chúng. Hôn lễ được tổ chức đồng thời tại quê nhà của hai bên.

Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1993, được khán giả biết đến với nghệ danh Mù Tạt. Cô là MC quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam, từng dẫn dắt nhiều chương trình giải trí và tham gia diễn xuất trong các bộ phim như 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen... Đức Huy sinh năm 1995, từng thi đấu cho CLB Hà Nội và CLB Nam Định . Đức Huy có sự nghiệp thành công, từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân U23 châu Á, vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 và cùng tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup cuối năm.

Sách hay về tình yêu

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