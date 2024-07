MC Hoàng Oanh nhận ý kiến trái chiều

Tập hai của Anh trai vượt ngàn chông gai lên sóng vào tối 6/7. Màn biểu diễn của các anh tài Đinh Tiến Đạt, Binz, Rhymastic... thu hút khán giả. Song, sau khi tập 2 phát sóng, MC Hoàng Oanh vấp tranh luận.

Một số hành động của Hoàng Oanh như ôm Binz, công khai thể hiện sự hâm mộ nam rapper trên sân khấu được cho là quá đà và thiếu chuyên nghiệp trong vai trò MC. Thậm chí, Hoàng Oanh còn liên tục nói: "Em mê anh Binz lắm ạ. Em chưa bao giờ được chạm vào anh. Hôm nay, em có thể chạm vào anh được không. Đã quá mọi người ơi, mấy ảnh thơm lắm...".

Trước phản ứng của đồng nghiệp, MC Anh Tuấn lên tiếng nhắc khéo Hoàng Oanh. "Bạn dẫn của tôi bây giờ bị hút hồn rồi. Có thể họ hút hồn, bị quên nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta là mời khán giả bình chọn cho 5 anh tài", MC Anh Tuấn nói.

Trên fanpage chương trình, khán giả đưa ra nhiều bình luận trái chiều về hai MC nữ. Một số ý kiến cho rằng hành động của Hoàng Oanh kém duyên. Những người khác bày tỏ có thể cô chỉ muốn khuấy động không khí trường quay nhưng cần tiết chế.

Ngoài ra, Hương Ly cũng bị nhận xét chất giọng không tốt, dẫn thiếu kết nối khi làm MC.

"Cảnh Hoàng Oanh chạy lại ôm Binz giống một fan girl hơn là MC chương trình"; "Hành động của Hoàng Oanh khó hiểu quá"; "MC Anh Tuấn thấy chỉn chu và chuyên nghiệp nhất trong bộ ba"... là những bình luận từ khán giả.

Tuy nhiên, cũng có khán giả lên tiếng bênh vực, cho rằng hai "chị đẹp" Hoàng Oanh và Hương Ly chỉ là MC khách mời, sẽ không dẫn xuyên suốt chương trình như MC Anh Tuấn. Điều này cũng giống với chương trình gốc Trung Quốc.

Sau tập 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai, các anh tài được bình chọn nhiều nhất từ khán giả gồm Binz, Tiến Luật, BB Trần, Jun Phạm... Trong khi đó, một số nghệ sĩ có phần thể hiện tốt như Đinh Tiến Đạt, Hà Lê hay Rhymastic lại nhận điểm thấp.

Dưới phần bình luận của tập nói trên, phần đông người xem hy vọng khán giả trường quay không cho điểm theo danh tiếng mà hãy dựa trên thực lực của các anh tài để đánh giá.

Kết thúc 8 màn trình diễn nhóm, 33 anh tài mang đến màn livestage Hỏa ca - ca khúc chủ đề của chương trình. Sau đó, khán giả trường quay bình chọn cho 3 anh tài họ yêu thích nhất và số điểm này được quy thành điểm hỏa lực, ảnh hưởng trực tiếp đến màn đấu giá khi thành lập Nhà ở tập tiếp theo.

Bên cạnh những tiết mục ca hát, tập này các anh tài còn lần lượt tặng quà gặp mặt cho nhau. Tự Long, Jun Phạm khóc khi nhận được quà của Thanh Duy và Thiên Minh. Trong đó, Thanh Duy tặng đàn anh chiếc gối ôm có hình ảnh của gia đình khiến Tự Long xúc động.

Chuyên mục giải trí giới thiệu Cuốn truyện Stephen King viết trong 45 năm. Tác phẩm mang tên You like it darker bao gồm 12 tập truyện ngắn. Các câu chuyện là sự kết hợp của nhiều thể loại nhỏ từ kinh dị sinh tồn, kinh dị huyền bí, viễn tưởng đến chính kịch tội phạm. Một số truyện còn được độc giả coi như phần mở rộng của các cuốn tiểu thuyết trước đó.