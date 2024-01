MC Đức Bảo, Dương Cẩm Lynh và chuyện đổ lỗi cho ê-kíp khi ồn ào

Sáng 14/1, MC Đức Bảo đăng bài viết dài trên trang cá nhân giải thích và xin lỗi về phát ngôn sinh con gây tranh cãi trong dư luận. Ở bài viết đó, Đức Bảo khẳng định anh không phải người phát ngôn câu: “Nếu đứa con sinh ra để kế thừa sự vất vả, nghèo khó của bạn, vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện”.

Theo Đức Bảo, ê-kíp quản lý fanpage của anh đã lấy câu nói ở một nơi khác về làm nội dung dẫn đến hiểu lầm.

“Hiểu lầm này xuất phát từ việc bên cạnh trang cá nhân, tôi còn có một page do ê-kíp quản lý, chủ yếu đăng các meme hài hước, đôi khi lồng một chút triết lý với mục đích đơn thuần là chia sẻ. Vậy nên, chia sẻ trên cũng là một phần trong số đó. Một quan điểm tuy không phổ biến, nhưng đáng để suy ngẫm về lựa chọn sinh con có trách nhiệm”, MC giải thích.

Hiện bài đăng giải thích nói trên bị xóa. Tuy nhiên, trước Đức Bảo cũng có nghệ sĩ Việt vướng tranh cãi về phát ngôn, quảng cáo nhưng sau đó giải thích do trợ lý, quản lý làm.

Giữa năm 2023, nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh bị chỉ trích quảng cáo không đúng sự thật. Khi đăng bài quảng cáo về sữa non canxi Hàn Quốc trên fanpage, Dương Cẩm Lynh kèm ảnh cô và con trai ở hai thời điểm: tháng 10/2022 và tháng 5/2023. Tuy nhiên, một số người phát hiện hình ảnh mà Dương Cẩm Lynh cho là tháng 10/2022 thực chất được chụp tại sinh nhật nữ diễn viên vào tháng 10/2020.

Sau đó, trao đổi với Tri thức - Znews, Dương Cẩm Lynh cho biết đã xóa bài đăng và rút kinh nghiệm về sau. Cô nói thêm bài đăng quảng cáo do trợ lý đăng tải và có sự nhầm lẫn về thời gian.

"Tôi vừa trở về từ Thái Lan và nhận được thông tin này. Bài quảng cáo về sữa non canxi quảng cáo trên fanpage của tôi là do trợ lý đăng tải và có sự nhầm lẫn về mặt thời gian. Sau khi về Việt Nam và phát hiện sự việc, tôi đã gỡ bài đăng, hủy quảng cáo", cô chia sẻ.

Ngày 1/3/2023, tờ 163 đưa tin Thái Từ Khôn bị nghệ sĩ người Mỹ Stuzor tố đạo nhái. Stuzor chỉ ra thiết kế trong video PHENOMENON của Thái Từ Khôn giống hệt một tác phẩm của ông. Stuzor còn cho biết đây không phải lần đầu tiên Thái Từ Khôn sao chép ý tưởng. Theo 163, Thái Từ Khôn từng bị tố bìa album Hug Me đạo nhái poster phim Mỹ. Ngay cả poster thông báo tour diễn cũng rất giống tác phẩm của Tom Fabia, nghệ sĩ người Pháp.

163 cho biết sau đó studio của Thái Từ Khôn lập tức phản hồi. Họ cho rằng sự việc không liên quan đến Thái Từ Khôn, tất cả là lỗi của đội ngũ hậu kỳ thuê ngoài.

Sự việc gây tranh cãi khá lớn thời điểm đó. Không ít khán giả cho rằng nếu không bị tố cáo, mọi lời khen ngợi về thiết kế, ý tưởng sẽ được dành cho Thái Từ Khôn. Nhưng đến khi ồn ào nổ ra, người hứng chịu tất cả lỗi lầm là ê-kíp phía sau. Đây cũng là hướng xử lý của nam ca sĩ trong những nghi án trước đó.

“Khi có sai sót bị vạch trần, anh ấy đổ lỗi cho bên thứ ba, coi bên thứ ba là vật tế thần, thậm chí không có dũng khí để nhận trách nhiệm”, tờ Sohu viết.

Trở lại trường hợp gây tranh cãi trên mạng xã hội của sao Việt, bài đăng dù có do ê-kíp thực hiện hay không thì vẫn trên trang cá nhân và fanpage của nghệ sĩ. Khi tranh cãi nổ ra, tên tuổi, uy tín của chính nghệ sĩ đó chịu ảnh hưởng đầu tiên. Do đó, nghệ sĩ có cần cẩn trọng, trách nhiệm hơn trong việc sử dụng mạng xã hội nói riêng và công việc nói chung thay vì cứ vướng tranh cãi rồi đổ lỗi cho ê-kíp.

Trước vấn đề này, chuyên gia truyền thông Phan Vĩnh Phúc nhận định dù là trang cá nhân hay fanpage, nghệ sĩ đều có trách nhiệm quản lý khi đã lập ra, và là người chịu trách nhiệm cao nhất khi có ồn ào.

Theo chuyên gia, người nổi tiếng, nghệ sĩ mang hình ảnh chuẩn mực trong lòng công chúng. Khi tự thực hiện các nội dung mang tính cá nhân trên mạng xã hội, nghệ sĩ, người nổi tiếng được công chúng kỳ vọng luôn thể hiện hình ảnh, nội dung chỉn chu.

Ở phương diện quản trị truyền thông, người làm quản trị cho nghệ sĩ cần được huấn luyện đào tạo rất kỹ nghiệp vụ, nhất là kiến thức, kỹ năng, thái độ về chức năng và ảnh hưởng của truyền thông mạng xã hội trong tương quan truyền thông đại chúng.

"Tuy nhiên, vì ê-kíp mỏng, nhiều khi không đủ sức theo đuổi sự sáng tạo dài lâu hoặc muốn bám theo những xu hướng nội dung đang thịnh hành mà họ quên mất ngữ cảnh, bối cảnh phù hợp. Hơn nữa, để tăng tương tác, họ có thể lạm dụng việc tạo ra nội dung gây tranh cãi, xúc động, hài hước hoặc các thủ thuật tranh luận ảo”, chuyên gia nói.

Cuối cùng, về phương diện ngôn ngữ, chuyên gia truyền thông cho rằng người nổi tiếng nên phân biệt rất rõ các phong cách: Nghệ thuật, đời thường hay thông tấn khi thực hiện nội dung trên mạng xã hội. Tránh lạm dụng ngôn ngữ phong cách khẩu ngữ, đời thường để rồi đánh mất hình ảnh.

