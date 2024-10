Mbappe thừa nhận có quan hệ với một phụ nữ ở Thụy Điển

Theo RMC Sport, tiền đạo của Real Madrid thừa nhận rằng anh "có quan hệ với một cô gái trẻ" trong chuyến đi gần đây đến Stockholm (Thuỵ Điển). Tuy nhiên, Mbappe khẳng định rằng đó là mối quan hệ đồng thuận giữa đôi bên.

Ngôi sao người Pháp không có hành vi cưỡng ép đối phương. Mbappe nắm giữ bằng chứng là những dòng tin nhắn với người phụ nữ kia.

Hôm 17/10, một tờ báo Pháp khác là Le Parisien cũng đưa ra thông tin tương tự. Nguồn tin này hé lộ thêm rằng mọi chuyện diễn ra tại khách sạn Bank, nơi Mbappe trở về sau một bữa tiệc cùng với nhóm bạn và một vài cô gái trẻ. Trước đó, cả nhóm vui chơi tại V, một hộp đêm nổi tiếng với các bữa tiệc riêng tư và kín đáo.

Theo L'Equipe, Mbappe tiêu khoảng 150.000 euro cho chuyến đi chơi tại Thụy Điển. Trong đó, 43.000 euro được chân sút này chi cho cuộc vui tại hộp đêm.

Real Madrid chưa có động thái chính thức về trường hợp của Mbappe. Theo RMC Sport, CLB La Liga hoàn toàn tin tưởng vào tiền đạo người Pháp và sẵn sàng hỗ trợ anh trong giai đoạn khó khăn này.

Mbappe đang bị truyền thông Thụy Điển xem là nghi phạm chính trong cáo buộc hiếp dâm. Anh có thể bị triệu tập để làm chứng trước tòa trong thời gian tới.

Luật sư của Mbappe, Marie-Alix Canu-Bernard, nhiều lần khẳng định Mbappe trong sạch và hoàn toàn tập trung vào bóng đá. "Cậu ấy rất bình tĩnh vì biết mình không làm gì sai. Mbappe đang theo dõi sát sao vụ việc", nữ luật sư cho biết. "Dù sao, chắc chắn vụ việc sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. Sẽ rất khó để sống chung với điều đó, ngay cả khi Mbappe không làm gì sai trái".

Mục Thể thao giới thiệu cuốn sách "“Eight World Cups: My Journey through the Beauty and Dark Side of Soccer”xuất bản vào tháng 5/2014 của nhà báo George Vecsey, người giữ chuyên mục thể thao của New York Times trong nhiều năm. Cuốn sách sẽ ghi lại những ký ức không thể nào quên của các kỳ World Cup từ 1982 đến 2010.