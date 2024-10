Làm cha như Ronaldo

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy Ronaldo đứng ngoài đường biên chăm chú theo dõi buổi tập luyện của đội học viện Al Nassr. Sau đó, cựu sao Man Utd ngồi xuống ghế và tiếp tục quan sát con trai thể hiện kỹ năng trên sân.

"Ronaldo nỗ lực và đặt mục tiêu trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt được 1.000 bàn thắng. Tuy nhiên, anh vẫn có thời gian để mắt đến sự nghiệp đang chớm nở của con trai mình", The Sun mô tả.

Đoạn clip nhanh chóng gây sốt. "Hãy tưởng tượng cầu thủ hay nhất mọi thời đại đến theo dõi trận đấu của bạn", "Anh ấy sẽ trở thành một huấn luyện viên giỏi", "Đó là một người cha và một huyền thoại", "Hổ phụ sinh hổ tử", "Tôi sẽ để lại màn trình diễn 12/10 điểm khi chơi bóng trước mặt Ronaldo"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Ronaldo được đánh giá là người cha nghiêm khắc. Tháng 2/2024, CR7 gây chú ý khi la mắng con trai trước sự chứng kiến của đồng đội và hàng chục nghìn khán giả. Đó là khi cậu cả nhà Ronaldo không tới chào và bắt tay mình.

Trong đoạn video cuộc trò chuyện giữa Ronaldo và con trai Ronaldo Jr vào bữa sáng. Cậu bé tỏ rõ sự mệt mỏi và nói muốn đi ngủ tiếp. Tuy nhiên, Ronaldo không đồng ý. Anh nói sẽ cùng con trai tập tạ và thực hiện một số bài tập khác.

Nhờ sự chỉ dẫn của bố, Ronaldo Jr sở hữu chiều cao ấn tượng ở tuổi 14 và có thân hình rắn rỏi hơn những đứa trẻ đồng trang lứa. Trước đây, Ronaldo từng chia sẻ không áp đặt và để con cái tự đưa ra lựa chọn.

"Con trai tôi có tiềm năng. Hãy cùng chờ xem nó có thể trở thành một cầu thủ bóng đá vĩ đại hay không. Đôi khi, Ronaldo Jr uống nước có gas và ăn khoai tây chiên. Điều đó làm tôi khó chịu. Nếu không phải là cầu thủ, tôi vẫn muốn Ronaldo giỏi nhất ở lĩnh vực nó chọn. Điều quan trọng nhất là phải chăm chỉ", siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết.

Con trai của Ronaldo còn nhỏ nhưng cho thấy năng khiếu thể thao. Ngoài ra, cậu nhóc sinh năm 2010 còn thừa hưởng ý chí và sự nghiêm túc trong tập luyện từ cha. Dù ở bất kỳ lò đào tạo nào (Juventus, Man Utd, Al Nassr), Ronaldo Jr đều gây ấn tượng với khả năng vượt trội so với những người bạn đồng trang lứa.

Mùa trước, cậu bé có danh hiệu đầu tiên ở cấp độ trẻ, đó là chức vô địch U13 Saudi Arabia cùng U13 Al Nassr. Trong khi đó, ở tuổi 39, Cristiano vẫn cho thấy thể lực sung mãn. Siêu sao người Bồ Đào Nha là cây săn bàn chủ lực của Al Nassr. Cựu sao "Quỷ đỏ" đang hướng đến cột mốc lịch sử 1.000 bàn thắng chính thức.

Với đà phát triển của Ronaldo Jr cộng với thể trạng của Cristiano hiện tại, người hâm mộ bắt đầu mơ về ngày hai thế hệ nhà Ronaldo sát cánh trên sân cỏ.

