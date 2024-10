Ronaldo bị chỉ trích

CR7 thi đấu trọn vẹn 90 phút và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn trước Scotland. Ngôi sao của Al Nassr tung ra 4 cú dứt điểm nhưng chỉ sút trúng đích 1 lần. Trên mạng xã hội, làn sóng chỉ trích Ronaldo lan rộng.

Tài khoản có tên FCBYamal17 viết: "Cristiano Ronaldo đang kìm hãm Bồ Đào Nha". Trong khi đó, cổ động viên @_tekkerzwit khẳng định: "Ronaldo nên quên đi World Cup 2026. Anh ta cống hiến như thế cho bóng đá là đủ rồi". Một người hâm mộ khác bình luận: "Tôi yêu anh ấy. Ronaldo luôn là một cầu thủ tài năng. Nhưng hãy tưởng tượng Bồ Đào Nha sẽ tốt hơn thế nào nếu không có anh ấy trong đội".

"Cristiano Ronaldo có thể là một cầu thủ vĩ đại. Nhưng thật sự những gì anh thể hiện trên sân bóng ngày càng trở thành nỗi xấu hổ," tài khoản tên @TonytheTim90 nhận xét.

Trước khi tịt ngòi trước Scotland, Ronaldo ghi 3 bàn sau 3 trận cho Bồ Đào Nha tại Nations League. Anh nằm trong top 10 danh sách Vua phá lưới của giải, kém những người dẫn đầu bao gồm Viktor Gyokeres, Kerem Akturkoglu, Razvan Marin và Benjamin Sesko (cùng 4 bàn).

Goal nhận định Ronaldo không đáng phải nhận mọi trách nhiệm khi Bồ Đào Nha đứt mạch toàn thắng tại Nations League. Diogo Jota của Liverpool và Bruno Fernandes của Manchester United cũng có màn trình diễn kém. Phải đến khi HLV Roberto Martinez thực hiện các sự thay đổi người trong hiệp hai, Bồ Đào Nha mới cải thiện thế trận trước Scotland.

Sau trận này, cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ trở lại câu lạc bộ để chuẩn bị cho các trận đấu vào cuối tuần.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.