Mbappe phải thay đổi

Kylian Mbappe, viên ngọc quý của bóng đá đương đại, đã khắc tên mình vào lịch sử túc cầu thế giới bằng những màn trình diễn chói sáng ở đấu trường quốc tế, với hai kỳ World Cup làm ngây ngất bao trái tim người hâm mộ. Tuy nhiên, hành trình ở cấp câu lạc bộ của tiền đạo người Pháp lại đang vẽ nên một bức tranh chưa trọn vẹn.

Những bàn thắng đẹp mắt, những pha đi bóng ma thuật và vai trò không thể thay thế trong màu áo lam không thể che lấp một thực tế: Mbappe vẫn đang trên con đường chinh phục những danh hiệu cao quý nhất ở cấp độ câu lạc bộ, đặc biệt là chiếc cúp bạc Champions League và Quả bóng Vàng danh giá. Với tài năng thiên phú, giờ đây, Mbappe đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất trong sự nghiệp: hoặc thay đổi để thích nghi, hoặc chấp nhận bỏ lỡ những cơ hội vĩ đại đang vẫy gọi.

Trong những năm tháng khoác áo PSG, Mbappe nghiễm nhiên trở thành linh hồn của đội bóng. Những bàn thắng liên tục, những khoảnh khắc bùng nổ giúp CLB chủ sân Parc des Princes thống trị Ligue 1 một cách tuyệt đối. Thế nhưng, giấc mơ chinh phục châu Âu vẫn mãi là một nỗi trăn trở. Dù không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Mbappe về sự thiếu hụt danh hiệu Champions League của PSG, không ai có thể phủ nhận rằng tài năng của anh xứng đáng được tỏa sáng trên một sân khấu lớn hơn, cạnh tranh khốc liệt hơn.

Mùa hè vừa qua, Mbappe đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt khi rời bỏ Paris để gia nhập Real Madrid, gã khổng lồ Tây Ban Nha với lịch sử hào hùng ở đấu trường châu Âu. Tại Bernabeu, anh mang theo kỳ vọng về một thử thách mới, một môi trường có thể giúp bản thân vươn tới những đỉnh cao mà ở PSG anh chưa thể chạm tới.

Mùa giải đầu tiên của Mbappe tại Madrid không hẳn là một thất bại, với 33 bàn thắng sau 50 trận đấu, một con số không hề tệ. Tuy nhiên, việc Real Madrid đang hụt hơi trong cuộc đua vô địch La Liga với Barcelona và phải đối mặt với những khó khăn nhất định ở Champions League dấy lên những hoài nghi. Liệu PSG thực sự là "xiềng xích" kìm hãm sự nghiệp của Mbappe, hay chính lối chơi của anh đang tạo ra những rào cản cho tập thể?

Kể từ khi Mbappe rời đi, PSG dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique có sự lột xác đáng kinh ngạc. Họ trở thành một tập thể gắn kết, pressing mạnh mẽ, phối hợp nhịp nhàng và đề cao kỷ luật phòng ngự.

PSG hiện tại không còn là đội bóng "một người" mà đã trở lại với một lối chơi tập thể thông minh và hiệu quả, nơi mọi cá nhân đều đóng góp vào thành công chung. Ngược lại, Real Madrid lại đang loay hoay trong việc xây dựng một bộ khung đội hình ăn ý, khi phải tìm cách dung hòa những cá tính và tài năng xuất chúng như Mbappe, Vinicius Jr, Jude Bellingham và Rodrygo.

Sự thiếu gắn kết trong lối chơi của Real Madrid đã bộc lộ rõ ràng trong thất bại trước Arsenal ở Champions League. Lối chơi tự do, phóng khoáng dưới thời Carlo Ancelotti, vốn là một điểm mạnh, giờ đây trở nên rối rắm và thiếu hiệu quả. Mbappe, dù sở hữu những phẩm chất tấn công thượng thừa, lại gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào hệ thống này như kỳ vọng.

Mùa giải của Mbappe tại Real Madrid có một sự tương đồng đáng chú ý với lần Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United. Ronaldo ghi 23 bàn thắng trong mùa giải đó, và Mbappe cũng không hề kém cạnh với 33 pha lập công ở mùa giải này. Tuy nhiên, một nghịch lý đã xảy ra: bất chấp những con số thống kê ấn tượng của hai siêu sao, cả Manchester United lẫn Real Madrid đều có thành tích tệ hơn so với giai đoạn trước khi họ trở lại.

Cả hai đội bóng đều thiếu đi sự kết nối trong lối chơi, và những đóng góp sáng tạo của Mbappe, tương tự như Ronaldo, dường như bị cô lập. Với chỉ 4 pha kiến tạo trong cả mùa giải này, khả năng tạo ra cơ hội ghi bàn cho đồng đội của Mbappe đang bị hạn chế một cách đáng lo ngại.

Một trong những vấn đề rõ ràng trong lối chơi của Mbappe tại Real Madrid là sự thiếu đóng góp trong những tình huống không có bóng. Dù được biết đến với khả năng di chuyển thông minh và tạo ra khoảng trống cho đồng đội, trong trận đấu với Arsenal, Mbappe đã không thể hiện được những phẩm chất này một cách hiệu quả. Điều này càng trở nên đáng lo ngại hơn khi anh gần như không tham gia vào công tác phòng ngự.

Thống kê cho thấy, trong ba mùa giải cuối cùng tại PSG, Mbappe chỉ có vỏn vẹn ba pha tắc bóng trong 28 trận đấu ở Champions League. Mùa này, con số đó tại Real Madrid chỉ nhích lên bảy trong 14 trận.

Sự khác biệt này càng trở nên rõ rệt khi so sánh với PSG hiện tại, một tập thể có lối chơi kỷ luật và hiệu quả đáng kinh ngạc. Họ không chỉ tìm lại được phong độ mà còn trở thành một đội bóng thực sự mạnh mẽ, với sự đồng lòng trong mọi pha bóng, từ tấn công đến phòng ngự.

Mbappe vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bóng đá thế giới. 12 bàn thắng sau 14 trận tại World Cup, và vai trò không thể thay thế trong hai kỳ World Cup gần nhất chứng minh điều đó. Tuy nhiên, ở cấp câu lạc bộ, dù anh luôn ghi bàn và phô diễn những kỹ năng siêu việt, những danh hiệu lớn như Champions League và Quả bóng Vàng vẫn đang lẩn tránh anh.

Điều đáng lo ngại là nếu Mbappe không có những sự điều chỉnh trong lối chơi và đóng góp toàn diện hơn vào lối chơi chung của đội bóng, cơ hội để anh chạm tay vào những đỉnh cao mà bản thân hằng mơ ước sẽ ngày càng trở nên mong manh. Tiền đạo người Pháp đang bước vào giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, và những quyết định trong tương lai gần sẽ mang tính then chốt.

Câu hỏi đặt ra là: Liệu Mbappe có thể thích nghi, hoàn thiện bản thân để phát huy hết tiềm năng, hay sẽ để những cơ hội vàng trôi qua một cách đáng tiếc?

Đây là thời điểm quan trọng để Mbappe nhìn nhận lại con đường sự nghiệp của mình. Anh có đủ tố chất để trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử, nhưng để đạt được điều đó, bản thân cần bước ra khỏi vùng an toàn, vượt qua những giới hạn hiện tại và trở thành một cầu thủ toàn diện, đóng góp vào mọi khía cạnh của trận đấu.

Canh bạc ở Real Madrid có thể là cơ hội vàng, nhưng nếu Mbappe không thể thay đổi, nó cũng có thể trở thành bước lùi đáng tiếc trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.