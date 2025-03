Mbappe mách trọng tài, Alvarez tự nhận lỗi '2 chạm'

Rạng sáng 13/3 trên sân Metropolitano, cú đá thành công của Alvarez ở lượt sút thứ 2 bên phía Atletico Madrid không được trọng tài Szymon Marciniak công nhận. VAR xác định tiền đạo người Argentina chạm bóng bằng chân trụ trước khi đưa bóng vào lưới.

Thời điểm đó, CĐV Atletico Madrid vỡ òa ăn mừng, tin rằng đội bóng quân bình tỷ số trong loạt sút luân lưu. Tuy nhiên, hình ảnh ghi lại cho thấy Mbappe ra hiệu với trọng tài, dường như để thông báo về tình huống chạm bóng 2 lần. Ngay sau đó, VAR vào cuộc và quyết định hủy bàn thắng của Alvarez, góp phần khiến Atletico chịu thất bại cay đắng trước kình địch cùng thành phố.

Cựu tiền đạo Man City là "nạn nhân" của mặt sân trơn trượt. Điều này dẫn tới nhiều pha ngã trong suốt 120 phút thi đấu căng thẳng. Atletico nỗ lực ngược dòng sau thất bại 1-2 ở lượt đi nhờ bàn thắng sớm của Conor Gallagher, nhưng cuối cùng họ nhận thêm một thất bại đau đớn trước Real Madrid trên chấm 11 m.

Điều bất ngờ là Atletico Madrid không phản đối quyết định của trọng tài, theo L’Equipe. Lý do là bởi chính Alvarez thừa nhận với HLV Diego Simeone rằng anh thực sự chạm bóng 2 lần. Nếu không có lời thú nhận này, Atletico hoàn toàn có thể khiếu nại, bởi các video quay chậm không cung cấp bằng chứng rõ ràng về lỗi của tiền đạo người Argentina.

Một vấn đề gây tranh cãi là không rõ VAR xác định lỗi bằng cách nào, khi trái bóng được sử dụng tại Champions League không tích hợp chip cảm biến, như tại Euro hay World Cup. UEFA vận hành hệ thống bắt việt vị bán tự động (SOAT), với 30 camera trong sân để xác định chính xác thời điểm chạm bóng ở các tình huống việt vị.

Giả thuyết đặt ra là VAR có thể tận dụng công nghệ này, thay vì chỉ dựa vào video quay chậm để kết luận Alvarez chạm bóng 2 lần. Điều này đặt ra câu hỏi: Liệu công nghệ SOAT có đủ chính xác để đưa ra quyết định quan trọng trong loạt sút luân lưu?

Trở lại với loạt sút cân não, Mbappe cùng 3 cầu thủ Real Madrid thực hiện thành công quả phạt đền giúp "Los Blancos" thắng 4-2, qua đó giành vé vào tứ kết Champions League. Thầy trò Carlo Ancelotti giờ sẽ tiếp tục hành trình với thử thách tiếp theo mang tên Arsenal.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.