Mbappe gia nhập Real Madrid

Real Madrid hoàn tất việc ký hợp đồng với Kylian Mbappe ngay sau trận chung kết Champions League mùa này.

Mbappe trở thành người của Real Madrid. Ảnh: Goal.

Tối 2/6 (giờ Hà Nội), The Times, Telegraph, Athletic hay Goal đồng đoạt đưa tin Mbappe đã ký hợp đồng với Real Madrid. Thương vụ sẽ sớm được công bố vào đầu tuần tới.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here We Go" quen thuộc để khẳng định thương vụ hoàn tất.

Nhà báo người Italy tiết lộ thêm: "Mọi thủ tục ký hợp đồng đã hoàn tất. Mbappe đưa ra quyết định từ tháng hai. Giờ thì cầu thủ người Pháp có thể được coi là tân binh của Real Madrid".

Truyền thông Tây Ban Nha khẳng định Mbappe đạt thỏa thuận có thời hạn 5 năm với Real Madrid. Ngôi sao người Pháp cũng chấp nhận giảm sâu mức lương đang nhận tại PSG khi đến Real.

AS tiết lộ cầu thủ người Pháp cũng sẵn sàng chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm tại Real Madrid. Nguồn tin thân cận từ ban lãnh đạo Real Madrid cho hay CLB không gặp nhiều khó khăn để thuyết phục Mbappe chơi ở vị trí "số 9", dù ban đầu có nhiều lo ngại.

Mbappe rời PSG sau khi hết hợp đồng trong hè năm nay. Do đó, CLB thủ đô Paris không thu được đồng nào từ phi vụ này. Tuy nhiên, chân sút sinh năm 1998 giúp PSG tiết kiệm hơn 200 triệu euro ở mùa giải tới. Con số này bao gồm phí trả lương cầu thủ hơn 60 triệu euro/năm, kèm các khoản thưởng khác cũng rơi vào khoảng 60 triệu euro.

Mbappe gia nhập AS Monaco vào năm 2017, ban đầu theo dạng cho mượn, sau đó PSG mua đứt giá 160 triệu bảng. Ngoài việc giành 6 chức vô địch Ligue 1, anh còn trở thành cầu thủ ghi bàn hay nhất mọi thời của PSG, với 255 bàn sau 306 trận.

Tuy nhiên, 7 năm của Mbappe và PSG kết thúc với giấc mơ Champions League còn dang dở khi đội bóng Pháp dừng bước ở bán kết mùa này. Với cá nhân tiền đạo sinh năm 1998, cơ hội để anh giành danh hiệu cá nhân cao quý (Ballon d'Or) vào cuối năm trở nên hẹp dần.