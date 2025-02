Mbappe dễ vỡ mộng khi làm chủ

Trong khi Mbappe nỗ lực giữ tinh thần lạc quan, cựu tiền vệ Jerome Rothe thẳng thắn chỉ ra những vấn đề lớn mà tiền đạo này gặp phải trong vai trò điều hành. Phát biểu trên RMC Sport, Rothen nhận định thương vụ đầu tư của Mbappe đang đi vào ngõ cụt.

Jerome Rothe nhận định: "Tình hình tại Caen thực sự nghiêm trọng. CLB gặp khó khăn ở mọi khía cạnh, và cách quản lý của Mbappe kể từ khi tiếp quản đội bóng là vấn đề lớn. Cậu ấy có cơ hội đến Caen để giải thích tầm nhìn của mình với các cầu thủ, nhân viên, thậm chí cả chính quyền thành phố, nhưng không làm vậy".

"Khi có thời gian nghỉ, Mbappe có thể đến Caen, nhưng thay vào đó, lại bay sang Thụy Điển. Bây giờ thì đã quá muộn. CLB đang chết dần, và nó sẽ sụp đổ. Họ sẽ rớt xuống National League, và chỉ may mắn mới có thể vực dậy được", Rothe tiếp tục.

Hồi tháng 7/2024, Mbappe trở thành cổ đông lớn nhất của Caen, mang theo hy vọng giúp đội bóng hồi sinh. Tuy nhiên, CLB rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

Quyết định sa thải HLV Nicolas Seube vào tháng 12 - với sự tham gia của Mbappe, châm ngòi cho làn sóng giận dữ từ người hâm mộ. Họ giăng biểu ngữ với thông điệp đầy phẫn nộ: "SMC không phải là món đồ chơi".

Người kế nhiệm Bruno Baltazar không thể giúp đội bóng thoát khỏi chuỗi trận thất vọng và cuối cùng phải ra đi, để lại Caen trong tình trạng rệu rã.

Dù tình hình nghiêm trọng, Mbappe cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Anh vừa trở về Pháp và gửi thông điệp động viên: "Tôi có mặt ở đây vì điều đó quan trọng. Tôi muốn thể hiện sự ủng hộ của mình, kết nối với tất cả để biết rằng mọi người có thể tin tưởng vào tôi, đặc biệt trong thời điểm khó khăn này. Nếu tôi ở đây, đó là vì tôi tin vào dự án này".

"Tôi thấy một tập thể chưa từ bỏ và muốn thay đổi tình thế. Với chất lượng đội hình và sự cổ vũ từ người hâm mộ, tôi tin mọi thứ có thể xoay chuyển. Bóng đá luôn có những điều bất ngờ, và chỉ cần một kết quả tốt, mọi thứ sẽ khác. Tôi hiểu sự thất vọng. Tôi chưa từng trải qua tình cảnh như thế này, nhưng cảm giác tức giận là bình thường. Dù vậy, điều quan trọng là NHM vẫn đến sân, ủng hộ, và nhiệm vụ của chúng ta là cống hiến", anh kết lại.

Việc Mbappe ưu tiên sự nghiệp là trong những vấn đề lớn. Ở tuổi 26, tiền đạo người Pháp đang theo đuổi những danh hiệu lớn tại Real Madrid. Trong khi đó, Caen chìm sâu trong khủng hoảng khi anh không thể toàn tâm toàn ý giải quyết.

Caen hiện đứng chót bảng Ligue 2 với vỏn vẹn 16 điểm sau 24 trận. "Mbappe có tham vọng lớn trong việc xây dựng CLB, nhưng với tình hình hiện tại, giấc mơ biến Caen thành một thế lực có thể dần trở thành cơn ác mộng", Goal cảnh báo.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.