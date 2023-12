Máy đời cũ bỗng hút khách hơn dòng iPhone 15

Sức mua của iPhone 14 Pro Max được duy trì ổn định sau khi thế hệ mới trình làng. Do nguồn hàng cạn dần, giá thiết bị có xu hướng tăng trở lại.

iPhone Pro cũ vẫn thu hút người dùng hơn dòng "thường" mới.

Gần đây, mẫu iPhone 14 Pro Max tại một số hệ thống bán lẻ trong nước có giá bán được điều chỉnh tăng nhẹ so với vài tháng trước. Hiện thiết bị có giá 27-27,5 triệu đồng, tăng 500.000-700.000 đồng. Trong cùng phân khúc, chiếc iPhone 15 Plus vừa ra mắt không có được sự quan tâm từ người dùng. So với mốc niêm yết, giá sản phẩm đã giảm 1,5-2 triệu đồng.

Trao đổi với Znews, các đơn vị bán lẻ di động lớn trong nước cho biết model iPhone 14 Pro Max bất ngờ tăng giá là do nguồn hàng không nhiều. Trong khi đó, sức mua từ thị trường dành cho thiết bị lại tăng trưởng. Thay đổi này xuất hiện một thời gian sau khi iPhone 15 series được mở bán tại Việt Nam.

“Sau khi phiên bản mới xuất hiện, sức mua iPhone 14 Pro/Pro Max giảm nhẹ và tiếp tục duy trì đến hiện tại. Trong cùng tầm giá, người dùng thường phân vân giữa iPhone 14 Pro hay iPhone 15, iPhone 14 Pro Max và iPhone 15 Plus. Trong trường hợp này, dòng Pro có ưu thế hơn”, đại diện hệ thống Thế Giới Di Động cho biết.

Chiếc iPhone 15 Plus thua thiệt về chất liệu, camera khi đặt cạnh model 14 Pro Max. Ảnh: PhoneArena.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông của hệ thống CellphoneS, cho rằng dòng Pro cũ sở hữu nhiều điểm cộng như khung viền thép, màn hình 120 Hz, cụm camera chất lượng hơn. Lợi thế của chiếc iPhone 15 bản thường chủ yếu nằm ở trọng lượng nhẹ, cầm nắm thoải mái.

Tại hệ thống này, sức mua của iPhone 15 Plus chỉ bằng một nửa iPhone 14 Pro Max.

Dòng iPhone 15 chính thức bán ra tại Việt Nam từ ngày 29/9. Theo CEO Tim Cook, sản phẩm giúp Apple xác lập kỷ lục doanh thu trong một quý tại thị trường trong nước. Tuy nhiên, sức hút trong đợt hàng đầu chủ yếu tập trung vào bộ đôi Pro/Pro Max. Hai phiên bản iPhone 15 “thường” nhận được ít sự quan tâm.

Apple niêm yết giá chính thức của iPhone 15 từ 23 triệu đồng và 26 triệu đồng cho iPhone 15 Plus. Bởi sức mua kém, các hệ thống trong nước phải áp thêm nhiều khuyến mãi để kích cầu cho bộ đôi này. Giá bán lẻ thấp nhất của hai chiếc iPhone mới hiện ở mức 21,5-25,3 triệu đồng.

Ngược lại, chiếc iPhone 14 Pro Max lại tăng giá nhẹ ở cùng khoảng thời gian. Đây vốn là thiết bị nằm trong “cuộc chiến giá” diễn ra trong nửa đầu năm. Từ mốc niêm yết khoảng 32 triệu đồng, chiếc điện thoại cao cấp nhất của Apple ở năm 2022 giảm gần 6 triệu đồng chỉ trong vài tháng. Vào tháng 8, nhiều đại lý trong nước bán thiết bị này với giá khoảng 26-26,5 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi ra mắt iPhone 15, Apple cũng chính thức dừng sản xuất iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Vì vậy, nguồn hàng đang có trên thị trường chủ yếu là lượng tồn kho ở nhà phân phối và đại lý, số lượng không nhiều. Bởi giới hạn nguồn cung, giá thiết bị quay đầu tăng nhẹ trong thời gian gần đây.

“Việc giá thiết bị tăng không ảnh hưởng nhiều đến sức mua. Thế mạnh của Apple là hệ sinh thái. Sản phẩm này là dòng cũ khi so với iPhone 15, nhưng vẫn có sức hút vì giá hợp lý và đảm bảo các tiêu chuẩn người dùng cần ở điện thoại Apple”, ông Nguyễn Thế Kha, Giám đốc Thương mại, hệ thống FPT Shop, chia sẻ.