Máy bay Nga rơi tại Crimea, toàn bộ 29 người thiệt mạng

Một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga trong cuộc duyệt binh ở Sevastopol, Nga, ngày 24/7/2020. Ảnh: Sputnik

Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một máy bay vận tải quân sự Antonov An-26 của Nga đã rơi tại bán đảo Crimea vào tối 31/3 theo giờ địa phương (sáng 1/4 giờ VN) khiến toàn bộ 29 người trên máy bay, gồm 6 thành viên phi hành đoàn và 23 hành khách, thiệt mạng.

Theo bộ trên, liên lạc với máy bay đã bị mất vào khoảng 18 giờ (giờ địa phương) trong khi đang thực hiện một chuyến bay “thường lệ” trên khu vực chiến lược nằm bên bờ Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết “không có dấu hiệu cho thấy máy bay bị tác động từ bên ngoài”, qua đó ngụ ý rằng chiếc máy bay không bị lực lượng Ukraine bắn hạ. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin cho biết máy bay có thể đã đâm vào một khu vực đồi núi.

Trong khi đó, RIA Novosti đưa tin rằng dữ liệu ban đầu cho thấy máy bay có thể gặp sự cố kỹ thuật trước khi rơi.

Chiếc An-26 là loại máy bay vận tải quân sự hai động cơ cánh quạt, có khả năng chở tới khoảng 40 binh sĩ, thường được sử dụng để triển khai lính dù hoặc sơ tán người bị thương trong các chiến dịch quân sự.



