Máy bay Mỹ quay đầu vì thức ăn hỏng

Delta Air Lines đối mặt với sự chỉ trích từ hành khách sau sự cố ngộ độc thực phẩm trên chuyến bay mang số hiệu 136.

Ít nhất 24 người trên máy bay của hãng hàng không Delta Air Lines (Mỹ) có dấu hiệu ngộ độc. Ảnh: Delta Air Lines.

Gần 300 hành khách trên chuyến bay của Delta Air Lines xuất phát từ Detroit (Mỹ) đến Amsterdam (Hà Lan) đã trải qua một đêm kinh hoàng khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay John F. Kennedy - JFK (New York, Mỹ) do nghi vấn ngộ độc thực phẩm. Theo New York Post, thức ăn trên chuyến bay bị nhiễm nấm mốc đen.

Hãng bay chưa công bố chính xác món ăn nào gây ngộ độc, tuy nhiên, một số hành khách cho biết món gà trên máy bay có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, thông tin từ TNBC New York.

Ít nhất 24 người, trong đó có 10 thành viên phi hành đoàn, có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa và tiêu chảy sau khi ăn bữa ăn. Các nhân viên y tế đã có mặt tại sân bay để kiểm tra và điều trị cho hành khách ngay khi máy bay hạ cánh, rất may không có trường hợp nào phải nhập viện. Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều từ chối được đưa đến bệnh viện.

Hiện Delta Air Lines đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ thực phẩm bị hỏng. Ảnh: Delta Air Lines.

Sau sự cố hạ cánh khẩn cấp trên, Delta Air Lines đã xác nhận thông tin về việc một phần bữa ăn phục vụ trên khoang chính bị hỏng. Hãng đã bố trí khách sạn cho toàn bộ 277 hành khách trên chuyến bay và hứa hẹn sẽ giúp họ tiếp tục hành trình vào tối thứ Tư (3/7).

Tuy nhiên, không phải tất cả hành khách đều hài lòng với giải pháp này.

Một hành khách tên Virginia cho biết cô không cần phiếu khách sạn hay ăn uống mà chỉ muốn đến Amsterdam theo đúng lịch trình.

Sau khi trao đổi riêng với Delta, Virginia được thông báo đã được đặt chỗ trên một chuyến bay mới khởi hành lúc 16h30 ngày 4/7.

"Khoảng 6 giờ sáng mai mới đến nơi sau gần 30 tiếng khởi hành. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ", cô chia sẻ.

Chuyến bay đã đến tận Newfoundland trước khi buộc phải về New York. Ảnh: Nancy Compton Kirchoff.

Theo dữ liệu từ FlightAware, máy bay đã phải quay đầu và hạ cánh xuống JFK sau 3 giờ bay, đã đi một chặng xa về phía Đông, đến tận Newfoundland (Canada).

Delta Air Lines đã lên tiếng xin lỗi về sự cố này. Hãng cho biết đang tiến hành điều tra nguyên nhân. Hãng cũng khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa cho các hành khách bị ảnh hưởng.