Ninh Bình là 'top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024'

Nền tảng hướng dẫn du lịch TripAdvisor vừa công bố Ninh Bình của Việt Nam được du khách bình chọn vào "Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024."

Du khách tham quan Khu Du lịch sinh thái Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN.

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết nền tảng hướng dẫn du lịch TripAdvisor vừa công bố danh sách những cái tên giành chiến thắng ở hạng mục "Tốt nhất trong số những điều nên làm nhất, do du khách bình chọn năm 2024".

Trong danh sách đó có Ninh Bình của Việt Nam được du khách bình chọn vào "Top 10 trải nghiệm cuốn hút nhất năm 2024".

Du lịch Ninh Bình trong ngày từ Hà Nội được nhiều du khách đánh giá cao trên TripAdvisor.

Hạng mục giải thưởng "Tốt nhất trong số những điều nên làm nhất, do du khách bình chọn năm 2024" (2024 Travelers' Choice Best of the Best Things to Do Awards) được xác định dựa trên chất lượng và số lượng đánh giá và xếp hạng của du khách, đăng trên nền tảng hướng dẫn du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor (của Mỹ) trong vòng 12 tháng (từ 1/4/2023 đến 31/3/2024).

Với 3.630 đánh giá của du khách, Tour nổi bật du lịch Ninh Bình trong ngày từ Hà Nội được TripAdvisor khen ngợi: "Thay đổi sự hối hả nhộn nhịp của Thủ đô Hà Nội của Việt Nam, để có một ngày đắm mình trong vẻ đẹp tự nhiên qua tour phiêu lưu rất ý nghĩa này.

Qua đó du khách được trải nghiệm đi bộ đường dài, đạp xe ngắm cảnh các thôn làng đẹp như tranh vẽ cùng nhiều cơ hội chụp ảnh các danh lam thắng cảnh. Tour nổi bật du lịch Ninh Bình trong ngày từ Hà Nội đồng thời mang đến cho du khách sự kết hợp các hoạt động thể chất rất hấp dẫn…".

Quần thể Danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN.

Là tỉnh có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên đặc biệt, di sản văn hóa lịch sử phong phú, Ninh Bình thu hút sự quan tâm của nhiều du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt với vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ, riêng có, cùng những cố gắng nỗ lực tạo ra những điểm đến du lịch độc đáo, hấp dẫn và sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng, môi trường du lịch thân thiện, hiếu khách, những năm gần đây, Ninh Bình liên tục được các tổ chức trong nước và thế giới xếp hạng cao trong danh sách bình chọn của nhiều chuyên trang du lịch quốc tế uy tín.

Năm 2020, Trips to Discover (Mỹ) điền tên Ninh Bình vào danh sách 14 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á. Năm 2022, Tạp chí Du lịch và giải trí (Mỹ) xếp Ninh Bình vào danh sách 12 địa điểm quay phim đẹp nhất châu Á.

Năm 2023, Ninh Bình đoạt Giải thưởng Đánh giá của khách du lịch, là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn Ninh Bình là một trong 23 điểm đáng đến nhất thế giới.

Mới đây nhất năm 2024, Ninh Bình đứng vị trí thứ 4 trong "Top 10 kỳ quan thế giới dành cho những người không thích đám đông".

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm nay, số lượt khách đến tham quan tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 6,28 triệu lượt khách, tăng 38,47% so với cùng kỳ năm trước, đạt 83,76% so với kế hoạch năm.

Số lượt khách đến cơ sở lưu trú ước đạt trên 1,18 triệu lượt, gấp gần 1,8 lần; số ngày khách lưu trú ước đạt trên 1.294.200 ngày khách gấp hơn 1,5 lần. Doanh thu du lịch trên địa bàn tỉnh 6 tháng ước đạt trên 5.936,8 tỷ đồng , gấp hơn 1,5 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 71,96% so với kế hoạch năm.

Đầm sen nở rộ, tỏa hương thơm ngát bên những rặng núi non trùng điệp, hùng vĩ. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN.

Với đặc thù và tiềm năng về thiên nhiên-văn hóa-lịch sử, tỉnh Ninh Bình xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là "lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô, cùng giá trị nổi bật của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An làm nguồn lực và động lực phát triển".

Tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng "Đô thị di sản thiên niên kỷ, Thành phố sáng tạo" mà Di sản Tràng An là trung tâm.

Theo ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, với đặc thù và tiềm năng về thiên nhiên-văn hóa-lịch sử, tỉnh Ninh Bình xác định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội là "lấy bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa - lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Cố đô, cùng giá trị nổi bật của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Tràng An làm nguồn lực và động lực phát triển".

Cùng với Ninh Bình, vịnh Hạ Long xếp thứ 3 và Sa Pa xếp thứ 5 ở hạng mục "Tốt nhất trong các điểm đến tốt nhất".

La Siesta Hoi An Resort & Spa ở Hội An xếp thứ 3 và khách sạn La Siesta Classic Mã Mây ở Hà Nội xếp thứ 7 ở hạng mục "Tốt nhất trong các khách sạn tốt nhất".