Máy bay không người lái tấn công nhà máy lọc dầu 90 năm tuổi của Nga

Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở tỉnh Orenburg (Nga) vào ngày 3/10, một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết.

Thống đốc tỉnh Orenburg - ông Yevgeny Solntsev - xác nhận vụ tấn công, nhưng tuyên bố hoạt động tại nhà máy lọc dầu không bị gián đoạn. Ông cho biết lực lượng chức năng đang làm việc tại hiện trường.

Nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez nằm cách lãnh thổ do Ukraine kiểm soát khoảng 1.400 km.

Được thành lập năm 1935, Orsknefteorgsintez là một trong những nhà máy lọc dầu lâu đời và lớn nhất ở phía nam dãy Ural, với công suất hằng năm là 6,6 triệu tấn dầu thô.

Cơ sở này sản xuất xăng động cơ, dầu diesel Euro 5, nhiên liệu máy bay, bitum và dầu nhờn. Đây là nhà máy lọc dầu duy nhất tại tỉnh Orenburg và là một phần quan trọng trong mạng lưới năng lượng nội địa của Nga.

Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong những tháng gần đây.

"SBU tiếp tục gây thiệt hại đáng kể cho nền kinh tế Nga bằng cách nhắm mục tiêu vào các cơ sở trong ngành công nghiệp dầu khí của Nga", nguồn tin cho biết. "Việc giảm doanh thu từ dầu mỏ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp tục chiến dịch quân sự của Nga”.

Theo Financial Times, 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga đã bị nhắm mục tiêu kể từ tháng 8/2025.

Các cuộc tấn công đã đẩy sản lượng xuất khẩu dầu diesel của Nga xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/10 xác nhận đã tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn, tập kích cơ sở quân sự cùng hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tầm xa từ nhiều bệ phóng khác nhau trong đêm ngày 2, rạng sáng 3/10, phá huỷ nhiều mục tiêu liên quan tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tập đoàn năng lượng quốc gia Ukraine Naftogaz gọi đây là cuộc tấn công lớn nhất của Nga nhằm vào các cơ sở khai thác khí đốt của nước này, đồng thời thừa nhận một số thiệt hại là nghiêm trọng.

Theo Naftogaz, các địa điểm ở khu vực Kharkiv và Poltava đã bị tấn công bởi khoảng 35 tên lửa, trong đó có nhiều tên lửa đạn đạo cùng khoảng 60 máy bay không người lái.

Phía Ukraine khẳng định các cuộc tấn công của Nga nhằm vào nhà máy lọc dầu và cơ sở năng lượng Ukraine là một phần trọng yếu trong chiến lược quân sự rộng lớn hơn.

Diễn biến trên phản ánh mức độ khốc liệt ngày càng gia tăng của xung đột Nga - Ukraine, khi cả hai bên đều tìm cách làm suy yếu khả năng phòng thủ và tiềm lực kinh tế của nhau. Trong bối cảnh đó, nguy cơ mở rộng phạm vi tấn công và kéo dài cuộc chiến vẫn hiện hữu, đặt ra nhiều thách thức cho an ninh khu vực cũng như nỗ lực tìm giải pháp hòa bình.