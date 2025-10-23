Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Máy bay chở Tổng thống Ấn Độ bị lún bánh trên đường băng

  • Thứ năm, 23/10/2025 09:21 (GMT+7)
  • 09:21 23/10/2025

Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa phải đẩy trực thăng chở Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu ra khỏi đường băng, sau khi máy bay bị lún bánh trên bãi đáp vừa mới đổ bê tông.

Tong thong An Do Murmu anh 1

Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu đang có chuyến công tác tại bang Kerala (Ấn Độ). Ảnh: Reuters.

Theo India Today, sáng 22/10, trực thăng chở Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu bị lún bánh trên đường băng vừa mới đổ bê tông nằm ở sân vận động Rajiv Gandhi (Pramadam, bang Kerala, Ấn Độ). Sự việc xảy ra khi bà Murmu bắt đầu chuyến công tác 4 ngày tại bang Kerala.

Sau khi Tổng thống Murmu rời đi bằng ôtô, các kênh truyền hình địa phương đã ghi lại hình ảnh cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương cùng đẩy trực thăng ra khỏi đường băng bị lún.

Một sĩ quan cảnh sát tại địa phương cho biết địa điểm máy bay hạ cánh được thay đổi vào phút chót do thời tiết xấu, vì vậy, một đường băng mới đã được thi công gấp trong tối 21/10.

Ban đầu, trực thăng chở Tổng thống Murmu dự kiến hạ cánh tại Nilackal, nhưng kế hoạch phải chuyển sang Pramadam. “Lớp bê tông mới đổ chưa kịp đông hoàn toàn nên không chịu được sức nặng của chiếc trực thăng, khiến mặt đường băng bị lún tại vị trí bánh đáp tiếp đất”, viên chức này cho hay.

